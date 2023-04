Jaguar Land Rover konkretisiert E-Auto-Produktion

Jaguar Land Rover hat Investitionen von 15 Milliarden Pfung in den kommenden fünf Jahren in seine elektrische Zukunft angekündigt. Mit den umgerechnet 17 Milliarden Euro sollen nicht nur die neuen Elektro-Plattformen an den Start gebracht, sondern auch die Werke für deren (Komponenten-)Produktion fit gemacht werden.

So wird etwa das Werk Halewood in eine rein elektrische Produktionsstätte umgewandelt, wie Jaguar Land Rover mitteilt. Auch das Motorenwerk Wolverhampton, wo derzeit Verbrennungsmotoren vom Band laufen, wird eine elektrische Zukunft haben. Es soll künftig elektrische Antriebseinheiten und Batteriepacks für die nächste Fahrzeuggeneration von JLR produzieren. Um diesen Schritt zu verdeutlichen, wird das Werk in „Electric Propulsion Manufacturing Centre“ umbenannt.

Nachdem der britische Autobauer mit indischem Eigentümer im Februar 2021 angekündigt hatte, dass Jaguar ab 2025 zur reinen Elektro-Marke werden soll, war es in der Öffentlichkeit eher ruhig um die kommenden Modellpläne geworden. Das ändert sich jetzt, wenn auch nicht wie gedacht – denn zunächst soll kein weiterer elektrischer Jaguar auf den Markt kommen, sondern ein Range Rover.

Noch in diesem Jahr will JLR mit den Vorbestellungen für die rein elektrisch angetriebene Variante des Range Rover beginnen, wie es in der Mitteilung heißt. Das erste Luxus-SUV der nächsten Generation wird dann ein vollelektrisches mittelgroßes Mitglied der Range-Rover-Familie sein, welches in Halewood gefertigt und 2025 auf den Markt kommen wird. Genauer spezifiziert wird das nicht, aber ein „mittelgroßer“ Range Rover könnte in etwa dem aktuellen Verbrenner-Modell Velar mit knapp 4,80 Metern Länge entsprechen.

Zwei elektrische Range Rover und ein Jaguar bis 2025

Die Plattform mir dem Velar wird sich das kommende Midsize-SUV zumindest nicht teilen: Das E-SUV soll dabei auf Basis der neuen rein elektrischen Plattform EMA entstehen. Dabei handelt es sich früheren Angaben zufolge um eine 800-Volt-Plattform, die Electrified Modular Architecture soll zudem besonders drehmomentstarke Elektromotoren erhalten, hieß es 2021.

Daneben behält JLR die Plattform MLA bei, auf der beispielsweise der Range Rover und der Range Rover Sport basieren. Sie bietet sämtliche Optionen: Verbrennungsmotor, Hybrid- und Batterie-elektrischer Antrieb. Mögliche technische Daten eines BEV-Modells auf dieser Plattform sind noch nicht bekannt.

Für Jaguar wiederum wird eine dritte Elektro-Plattform entwickelt. Das erste von drei neu gestalteten Luxusmodellen von Jaguar mit Elektroantrieb wird ein viertüriger GT sein, der in Solihull gefertigt wird. Mit einer höheren Leistung als jeder bisherige Jaguar, einer elektrischen Reichweite von bis zu 700 Kilometern und Preisen ab 100.000 Pfund wird der neue Jaguar auf einer eigenen Architektur namens JEA aufbauen, so der Hersteller. Möglicherweise handelt es sich dabei um die umbenannte Panthera-Plattform, die der damalige CEO Thierry Bolloré im Februar 2022 vor Investoren angekündigt hatte. Der Verkauf des GT soll im Jahr 2024 starten, die Auslieferungen in 2025.

Zwar bekräftigt JLR in der Mitteilung die von Bolloré entwickelte „Reimagine“-Strategie. Dass man das 2021 angekündigte Ziel, Jaguar bis 2025 zur reinen E-Marke zu machen, noch erreichen wird, scheint mit mit dem aktuellen Zwischenstand aber zumindest fragwürdig: Selbst wenn der bereits 2018 eingeführte Jaguar I-Pace den Elektro-Umbruch der Marke überdauert, hätte Jaguar 2025 mit dem I-Pace und dem nun eben für 2025 angekündigten viertürigen GT gerade einmal zwei Modelle im Angebot. Derzeit sind neben dem I-Pace noch fünf Verbrenner- bzw. Hybrid-Modelle im Portfolio – die SUV-Modelle E-Pace und F-Pace, die Limousinen XE und XF sowie der Sportwagen F-Type.

Die „Reimagine“-Strategie, die auch der heutige CEO und frühere CFO Adrian Mardell mitgestaltet hat, sieht auch die Neupositionierung von JLR als „modernen Luxusautohersteller mit Elektroantrieb“ bis 2030 vor. Ein solches Ziel schient – auch mit Blick auf die globale Nachfrage nach elektrischen Premium-SUV und den nun getätigten Range-Rover-Ankündigungen – realistischer.

„Ich bin stolz darauf, heute ankündigen zu können, dass wir unseren klaren Elektrifizierungskurs beschleunigen, indem wir eines unserer britischen Werke sowie die nächste Generation unserer Midsize-Luxus-SUV-Architektur vollständig elektrisch umsetzen“, sagt Mardell. „Diese Investition ermöglicht es uns, unsere Zukunft des modernen Luxus elektrisch zu verwirklichen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und unsere Verpflichtung zu bekräftigen, bis 2039 netto CO2-neutral zu sein.“

