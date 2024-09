OCSiAl will ProLogium mit Kohlenstoff-Nanoröhren für Feststoff-Batterien beliefern

Die neue Produktionsanlage für die Nanoröhren, die wegen ihres hexagonalen Musters einer Wabenstruktur ähneln (siehe Bild), erweitert die europäische Lieferkette des taiwanesischen Unternehmens ProLogium. Mit einer Jahreskapazität von 3.000 Tonnen Nanoröhrchen-Dispersion wird die OCSiAl-Anlage das Gigafactory-Projekt von ProLogium in Dünkirchen, Frankreich, unterstützen, das Ende 2026 fertiggestellt sein und Anfang 2027 die Massenproduktion aufnehmen soll. Dort sollen Feststoff-Batteriezellen für Elektroautos hergestellt werden.

ProLogium hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Lithium-Keramik-Batterien spezialisiert. Die Einbindung der einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren von OCSiAl in die Elektrode bezeichnet das Unternehmen als Stärkung seiner Technologie. „ProLogium wird weiterhin Durchbrüche in der Batterietechnologie der nächsten Generation erzielen. Die kostengünstigen, hochreinen, einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen von OCSiAl verbessern die Lithium-Keramik-Batterien von ProLogium weiter und ermöglichen ihnen eine noch höhere Energiedichte und -rate“, sagt Vincent Yang, Gründer und Vorsitzender von ProLogium Technology.

„Die Zusammenarbeit zwischen OCSiAl und ProLogium – zwei führende Unternehmen auf ihrem Gebiet – ermöglicht es, eine robuste Lieferkette zu bilden, um den CO2-Fußabdruck der Hersteller zu reduzieren und die globale Innovation in Richtung einer vollständig elektrischen und nachhaltigen Zukunft voranzutreiben“, ergänzt Andrej Seniut, Leiter von OCSiAl Energy. Die nächste OCSiAl-Anlage soll zwischen 2027 und 2028 in Luxemburg in Betrieb gehen.

ocsial.com