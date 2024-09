Ubitricity baut 17 AC-Ladesäulen in Düsseldorf

Das berichtet die „Rheinische Post“ aus Düsseldorf unter Berufung auf die Stadt – Ubitricity selbst hat sich noch nicht dazu geäußert . Demnach wird es in Oberkassel, Pempelfort und Lichtenbroich jeweils drei Ladesäulen geben. In Stadtmitte, Gerresheim, Volmerswerth und Bilk sind je zwei Säulen geplant. Jede Ladesäule hat zwei Ladepunkte.

Ubitricity ist als Startup für seine Laternen-Ladepunkte bekannt geworden, bietet aber inzwischen auch „normale“ AC-Säulen und sogar DC-Lader an. Nach eigenen Angaben setzt Ubitricity diverse Projekte mit mehr als 2.000 AC-Normalladepunkten in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland um. Laut einem Foto der „Rheinischen Post“ handelt es sich bei den in Düsseldorf aufgebauten Ladestationen um das Modell Eve Double des niederländischen Herstellers Alfen.

In Düsseldorf sind derzeit rund 400 Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum in Betrieb. Bei der überwiegenden Mehrheit handelt es sich um Ladepunkte der Stadtwerke Düsseldorf, meist an der grünen Lackierung zu erkennen. Zudem betreibt noch Wirelane rund 20 Ladesäulen in Düsseldorf, bald kommen noch die weiß-blauen Ubitricity-Säulen mit Shell-Logo hinzu. Viele der in Düsseldorf aufgebauten Schnelllader zählen hier übrigens nicht dazu, da sie nicht im öffentlichen Straßenraum stehen, sondern etwa auf den Geländen von Tankstellen (Shell, Aral, Esso). Aus Kundensicht macht das zwar keinen großen Unterschied, da auch diese halb-öffentlichen Ladepunkte gut zugänglich sind. In der Statistik gibt es hingegen nur drei Ladeanbieter im öffentlichen Raum.

rp-online.de