Rhenus Home Delivery erhöht auf 300 E-Transporter

Die Rhenus Home Delivery sitzt im nordrhein-westfälischen Holzwickede und ist auf die sogenannte „Home-and-Living-Logistik“ spezialisiert. Ausgeliefert werden im Auftrag von Kunden demnach Möbel, weiße und braune Ware sowie sperrige Geräte zum Endverbraucher. Meist per Transporter. Eigenen Angaben zufolge liefert Rhenus Home Delivery jährlich sieben Millionen Sendungen in Europa aus. Die GmbH ist eine Tochter der international agierenden Logistikgruppe Rhenus, zu der u.a. auch Contargo gehört.

Bereits 2023 hatte Rhenus Home Delivery 110 E-Transporter in den Dienst genommen. Dieses Jahr kamen weitere 190 Elektrofahrzeuge hinzu. „Damit sind unter anderem Modelle wie der Ford E-Transit und der Iveco eDaily fester Bestandteil der Flotte“, teilt das Unternehmen mit. Diese seien deutschlandweit im Einsatz. Eine besonders große Zahl befindet sich laut Rhenus derzeit an den Standorten im Großraum Berlin, München und Düsseldorf. Darüber hinaus hat Rhenus Home Delivery an allen seinen Standorten insgesamt 150 Ladesäulen installiert.

„Die Elektrifizierung unserer Flotte ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Unser Engagement werden wir auch in den nächsten Jahren mit weiteren Investitionen fortsetzen, um unsere CO2-Emissionen bis 2025 um zwei Drittel zu senken und bis 2045 klimaneutral zu werden“, sagt Patrick Renziehausen, Geschäftsführer der Rhenus Home Delivery Deutschland.

Auch für Schlüsselkunde IKEA ist die Elektrifizierung bei Rhenus ein relevantes Anliegen: „Ein wichtiges Teilziel unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist es, in Deutschland alle Speditionslieferungen auf der letzten Meile emissionsfrei zu ermöglichen. Durch die Partnerschaft mit Rhenus Home Delivery erreichen wir im Berliner Stadtgebiet schon jetzt mehr als 95 Prozent emissionsfreie Lieferungen“, so Katarzyna Dulko-Gaszyna, Country Sustainability Managerin IKEA Deutschland.

