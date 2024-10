Leapmotor kündigt zwei weitere E-Autos für Europa an

Ende September hatte Leapmotor International seinen Vertriebsstart in Europa eingeläutet und seine Bestellbücher geöffnet, und zwar zunächst für das SUV C10 (ab 36.400 Euro) und den Kleinstwagen T03 (ab 18.900 Euro). Nun also heißt es bei Leapmotor International anlässlich des Pariser Automobilsalons, schnell nachzulegen. Immerhin ist das Event ein Heimspiel für den französischen geprägten Automobilkonzern Stellantis, der mit 21 Prozent bei der chinesischen Hauptgesellschaft von Leapmotor eingestiegen ist und 51 Prozent am für Europa verantwortlichen Joint Venture Leapmotor International hält.

Mit besonderer Spannung wird dabei der B10 erwartet, ein SUV, von dem es bisher nur Bilder in Tarnfolie (siehe oben) gibt und auch noch keine allzu genauen Details. Er ist zwischen dem T03 und dem C10 angesiedelt und basiert als erstes Modell auf der neuen B-Plattform von Leapmotor. Die Erlkönig-Bilder zeigen ein kastiges Design mit kurzen Überhängen an Front und Heck, was auf einen größenoptimierten Innenraum hindeutet, wie die „Auto, Motor und Sport“ vermutet. Und wie bei so vielen anderen Elektroautos auch sollen versenkte Türgriffe die Aerodynamik verbessern. „Ausgestattet mit der innovativen LEAP 3.5-Architektur führt der B10 modernste intelligente Technologie ein, die auf eine neue Generation globaler Kundinnen und Kunden zugeschnitten ist, die nach vernetzteren, nachhaltigeren und mutigeren Fahrzeugen mit Elektroantrieb suchen“, heißt es dazu von Stellantis.

Der im Januar in China vorgestellte C16 gibt in Paris sein Europadebüt. Das SUV bietet Dank seiner Länge von 4,92 Metern und einem Radstand von 2,83 Metern viel Platz im Innenraum, und zwar bis zu sechs Sitze bei einer 2+2+2-Sitzkonfiguration. Das Fahrzeug ist auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Der C16 verfügt über eine Hochspannungsplattform aus 800 Volt Siliziumkarbid und eine DC-Ladeleistung von bis zu 180 Kilowatt, sodass die Batterie in 15 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Der C16 ist von einem klaren und schlichten Außendesign sowie einem minimalistischen und hochwertigen Innendesign gekennzeichnet. Er verfügt über ein 15,6-Zoll-HD-Display auf der Rückseite, 21 Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung und KI-gestützte, anpassbare Soundmodi. Außerdem ist das intelligente Infotainmentsystem Leapmotor OS 4.0 im Einsatz und es gibt ein Panorama-Glasdach für ein verbessertes Reiseerlebnis.

Genaue Termine für den Verkaufsstart beider Modelle in Europa stehen noch nicht fest. Sie sollen aber wie der T03 und der C10 von der Vertriebsmacht und Servicestärke von Stellantis in Europa profitieren. Bis Jahresende will Leapmotor International schon über 350 Verkaufsstellen jenseits von China verfügen.

stellantis.com, auto-motor-und-sport.de