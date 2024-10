Anja van Niersen (Milence) über den schwierigen Aufbau eines Lkw-Ladenetzes in Europa

Milence ist auf einer anspruchsvollen Mission: Bis 2027 will das Unternehmen in Europa 1.700 Ladepunkte für Nutzfahrzeuge errichten – doch Stand heute gibt es gerade einmal vier Ladeparks von Milence. Doch wie auf der IAA Transportation in Hannover von CEO Anja van Niersen verkündet, drückt Milence jetzt auf die Tube und plant, dass bis Ende 2025 stolze 70 Lkw-Ladeparks in Europa am Netz hängen sollen. Heißt: Milence muss im Schnitt ab sofort jede Woche (!) einen neuen Ladepark eröffnen.

Kein Wunder also, dass unser Chefredakteur Peter Schwierz der Milence-Chefin Anja van Niersen den derzeit anspruchsvollsten Job der Elektromobilität attestiert. Schließlich lässt sich solch ein Lkw-Ladepark nicht so einfach errichten wie ein Ikea-Möbelstück, sondern es müssen Standorte gefunden werden, Genehmigungen eingeholt werden, Handwerker für die Installation beauftragt werden etc.

Im Interview mit electrive spricht Anja van Niersen denn auch davon, dass „wir kein Ein-Europa sind. Wir arbeiten jetzt in 17 Ländern gleichzeitig. Da sieht man, dass jedes Land seine eigene Regulierung hat“. Entsprechend wünscht sich die Milence-Chefin, dass es in Europa einheitliche Verfahren für Netzanschlüsse & Co geben sollte – dann wäre der Rollout von Milence viel einfacher.

Erste MCS-Installationen beginnen diesen Monat

Doch abgesehen von komplexen Genehmigungsverfahren geht Milence äußerst agil vor. Das zeigt sich beim Innovationsthema Megawattladen (MCS). Das hat Milence bereits erfolgreich getestet und will nun nicht länger warten, bis es einen finalen MCS-Standard gibt. „Gemeinsam mit unserem Partner Power Electronics werden wir bereits im Oktober damit beginnen, die ersten MCS-Lader an unseren Standorten zu installieren. Es ist wahr, da ist noch nicht alles standardisiert worden. Aber wir werden mit unserem eigenen Standard kommen. Wir werden das mal anfangen. Und wenn wir später was ändern müssen, dann ändern wir das wieder“, sagt Anja van Niersen forsch. Und betont, dass MCS – anders als das bekannte CCS-Laden – für „schwere Jungs“ entwickelt wurde, sprich Lkw.

Sie ist sich sicher, dass MCS ein enorm wichtiger Faktor für die Elektrifizierung des Nutzfahrzeugbereichs ist: „Wenn man auf der Langstrecke mit einem Truck fahren möchte und man möchte auch die beste TCO haben, also besser als jetzt bei Diesel, dann brauchen wir MCS. Mit MCS können wir einen viel niedrigeren Preis pro Kilometer liefern als was wir jetzt bei Diesel haben. MCS wird der Standard für die Langstreckenfahrt mit dem Truck.“

Reservierungssystem für Ladepunkte kommt bald

Und um Langstreckenfahrten mit Elektro-Lkw so optimal wie möglich zu gestalten, plant Milence auch ein Reservierungssystem für seine Ladepunkte: „Wir hoffen, dass es Ende dieses Jahres soweit ist, dass wir dann mit unserem Partner ein Reservierungssystem auf den Markt bringen können“, sagt van Niersen. Das System wird es den Fahrern ermöglichen, Ladeplätze im Voraus zu reservieren und ungefähre Ankunftszeiten anzugeben. Dies hilft nicht nur den Fahrern, sondern auch Milence, den Bedarf an einem Standort besser zu planen und rechtzeitig auszubauen.

Weitere Details dazu, wie Milence den Ausbau seines Lkw-Ladenetzes plant, erfahren Sie im Video-Interview mit Anja van Niersen oben in unserem Videoplayer. Darin äußert Sie außerdem drei Wünsche, die helfen würden, den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen.

