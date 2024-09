Milence plant 70 Lkw-Ladehubs bis 2025

Milence ist als Joint Venture von Daimler Truck, Traton und der Volvo Group der aktuell der größte private Ladenetzbetreiber im Lkw-Sektor. Erste Ladehubs für schwere Nutzfahrzeuge betreibt das Unternehmen bereits in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, außerdem sind weitere Standorte in Deutschland, Italien, Schweden und seit Kurzem auch in Großbritannien angekündigt. Auf der IAA stellt das Joint Venture nun seine weiteren Pläne vor. So soll das Netz auf „70 strategisch günstig gelegene Ladeparks mit mehr als 570 Hochleistungs-Ladepunkten“ anwachsen. Diese Parks sollen laut Milence im Laufe des Jahres 2025 in Betrieb genommen werden.

Neben den sieben oben genannten Ländern, die schon im Vorfeld der Messe als Milence-Märkte bekannt waren, macht das Unternehmen publik, spätestens 2025 auch in Dänemark, Polen und Spanien Fuß fassen zu wollen. Noch diesen Oktober sollen zu den drei bisher eröffneten Standorten in den Niederlanden, Frankreich und Belgien zwei weitere Ladehubs in Deutschland und Schweden hinzukommen. Der bereits eröffnete Ladepark im belgischen Hafen Antwerpen-Brügge ist laut Milence mit 20 Ladepunkten einer der größten öffentlichen Lkw-Ladeparks in Europa.

Eine von Milence frisch veröffentlichte Karte mit den 70 geplanten Standorten zeigt unterdessen, dass die meisten Ladeparks in Deutschland gebaut werden. Kein Wunder: Mit mehr als 30 Prozent Anteil am europäischen Straßenverkehr ist Deutschland der mit Abstand bedeutendste Markt für Milence. Konkret plant das Unternehmen 25 Hubs in der Bundesrepublik – der erste Standort wird am Hermsdorfer Kreuz vorbereitet. Anschließend folgen Ladeparks in Vockerode, Himmelkron, Hüttenberg, Kirchberg an der Jagst, Kassel Lohfelden und Recklinghausen.

„Die Zukunft des Straßenverkehrs ist elektrisch, und wir sind stolz darauf, mit unserem schnell wachsenden Ladenetzwerk eine Vorreiterrolle zu übernehmen und zu zeigen, dass dies schon heute Realität werden kann. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Wir fordern alle Beteiligten auf, der Infrastruktur Priorität einzuräumen“, äußert Milence-Geschäftsführerin Anja van Niersen.

Neben der Expansion des Ladenetzes strebt Milence auch die Integration von Megawattladern an seinen Standorten an. Dazu setzt das Unternehmen auf eine Megawatt-Ladelösung von Power Electronics. Bei einem publik gemachten Test im Juli sprach Milence von einer erfolgreich übertragenen Leistung von 1.100 Kilowatt bzw. 1,1 Megawatt. Grundsätzlich möglich sein sollen mit der Lösung von Power Electronics bis zu 1,44 MW (1.500 A bei 960 V). Und: Die MCS-Lader stehen bei Milence nun unmittelbar vor der Einführung: „In den kommenden Monaten“ soll die Technologie an fünf der Milence-Ladeparks eingesetzt werden.

milence.com