Milence kündigt seinen ersten Lkw-Ladepark in Großbritannien an

Das Joint Venture von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group hat sich in Großbritannien für Immingham als ersten Ladepark-Standort entschieden. Der Ort liegt an der Ostküste Englands und verfügt über vorteilhafte Straßen- und Schienenverbindungen. Dazu gehört auch der direkte Zugang zu wichtigen Autobahnen wie der M180, M18 und M1, was laut Milence eine effiziente Frachtverteilung im ganzen Land gewährleistet. Zudem ermöglicht die Nähe des Hafens Able Humber Port (AHP) eine Verbindung zum europäischen Markt in weniger als 24 Stunden. Konkret wird der Ladepark auf dem Hafengelände entstehen.

Peter Stephenson, der Gründer und Executive Chairman von Able sagt: „Wir freuen uns darüber, dass Milence im Able Humber Port einen der ersten Ladeparks für elektrische Lkw im Vereinigten Königreich entwickelt. Mit diesem spannenden Schritt nach vorne wird die Dekarbonisierung der Humber Ports vorangebracht. Außerdem lassen sich so der Able Humber Port sowie die Region bei ihrem Übergang zu ‚Net Zero‘ unterstützen.“

Die ersten Bauarbeiten an dem neuen Lkw-Ladepark von Milence haben bereits begonnen. Mit der Fertigstellung der ersten Phase im November 2024 soll der Ladepark in Betrieb genommen werden. Zunächst werden vier CCS-Ladegeräte (Combined Charging Systems) eröffnet, die acht Ladebuchten mit Strom versorgen. Im nächsten Schritt werden zusätzliche CCS- und MCS-Ladegeräte ergänzt. MCS steht dabei für das Megawattladen, das Milence vor wenigen Tagen erstmals erfolgreich getestet hat. Die Strategie, die Ladeparks in zwei Phasen aufzubauen, fährt Milence auch an den anderen angekündigten Standorten – schließlich ist MCS eine junge Technologie, die gerade an der Schwelle zur Marktreife steht.

