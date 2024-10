Milence eröffnet erstes Lade-Hub in Schweden

2022 mit einer Finanzierung von 500 Millionen Euro durch Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group gegründet, nimmt Milence nun immer mehr Fahrt auf. Gab es lange nur Ankündigungen von geplanten Standorten, so gesellt sich der neue Ladepark in Schweden nun zu den ersten eröffneten Ladeparks in den Niederlanden, Belgien und Frankreich – und auch in Deutschland soll es noch in diesem Jahr die ersten zwei Eröffnungen geben. Bis Ende 2025 plant Milence mit 70 Lkw-Ladeparks in Europa.

Der neue Ladepark in Varberg liegt an einem sogenannten TEN-V-Korridor (Skandinavien-Mittelmeer) zwischen Göteborg und Malmö im Südwesten Schwedens – in der Nähe der Ausfahrt 55 der Autobahn E6. Damit kann der Ort als Zwischenstopp für Lkw-Fahrer dienen, die auf den Hauptlogistikrouten in Schweden unterwegs sind. Der Ladepark soll eine komfortable Umgebung für die Fahrer bieten, mit Aufenthaltsbereich, Duschen und Toiletten. Der Parkplatz ist eingezäunt und mit Zugangskontrolle gesichert, beleuchtet und mit Kameraüberwachung und WLAN ausgestattet.

„Schweden ist eines der führenden Länder in Europa, wenn es um Nachhaltigkeit und die Energiewende geht. Mit zehn Ladeparks in der Entwicklung und drei Ladeparks, die bis Ende des Jahres eröffnet werden sollen, ist dies einer unserer Schlüsselmärkte. Nun können Flottenbetreiber beginnen, das Milence-Netzwerk zu nutzen. Dies ist dank der Unterstützung aller Marktteilnehmer möglich, wofür wir sehr dankbar sind. Wir freuen uns, dass unsere Hub-Eröffnungen zu einer Plattform für Austausch und Zusammenarbeit werden“, sagt Anja van Niersen, CEO Milence. Die weiteren beiden für dieses Jahr in Schweden geplanten Ladeparks werden in Åstorp und Ödeshög eröffnen.

Wie auch die anderen Milence-Standorte wird der Ladepark in Varberg in zwei Phasen ausgebaut. Die erste Phase wurde nun eingeweiht und umfasst acht Ladepunkte mit vier CCS-Ladegeräten (Combined Charging System) und einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW. In der zweiten Phase ab 2025 kommen weitere Ladepunkte und Ladegeräte für das Megawatt Charging System (MCS) hinzu. Im Juli hatte Milence erstmals erfolgreich MCS getestet. Mit MCS, das gerade noch standardisiert wird, will Milence die Ladekapazität deutlich erhöhen.

Für den Zugang zu seinen Ladeparks hat Milence Vereinbarungen mit verschiedenen E-Mobility Service Providern (eMSP) in Europa unterzeichnet. Deren Karten können für Zahlungen am Ladepark Varberg und den anderen Standorten verwendet werden, was den Fahrern einen nahtlosen Ladevorgang über verschiedene Plattformen hinweg ermöglichen soll. Auch Direktzahlungen über die Milence-App oder per Bankkarte werden möglich sein. Der Standardtarif für die Abrechnung von Milence beträgt 0,399 EUR bzw. 4,53 SEK pro kWh zuzüglich Mehrwertsteuer.

