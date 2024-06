Milence gibt dritten Standort in Schweden bekannt

Die neue Ladestation wird sich in einem neu errichteten Logistikzentrum in einer der wichtigsten Logistikregionen Schwedens befinden, nämlich Helsingborg. Das Logistikzentrum liegt in der Nähe der Autobahn E4, der wichtigsten Logistikroute nach Stockholm. Die Entwicklung des Lade-Hubs in Åstorp wird in zwei Phasen erfolgen:

Phase 1: Start mit vier Ladebuchten, die mit leistungsstarken CCS-Ladegeräten (Combined Charging System) ausgestattet sind, die jeweils bis zu 400 kW Leistung liefern können.

Phase 2: Erweiterung auf elf Ladebuchten. Neben den CCS-Ladegeräten plant Milence dabei die Installation von MCS-Ladegeräten (Megawatt Charging System) am Hub in Åstorp, sobald dieser neue Standard für ein schnelleres und noch zuverlässigeres Laden verfügbar ist.

Somit geht Milence in Åstorp genauso vor wie bei den ersten beiden in Deutschland geplanten und auch allen anderen bisher angekündigten Lade-Hubs. Auch hier erfolgt in Phase 1 die Installation von CCS-Ladern und in Phase 2 von MCS-Ladern. Eine nachvollziehbare Strategie, denn es wird nicht mehr all zu lange dauern, bis der MCS-Standard definiert ist, der ein deutlich schnelleres Ladeverfahren als CCS verspricht.

Der Hub in Åstorp wird auch verschiedene Annehmlichkeiten wie eine Lounge, Duschen und Toiletten offerieren, um ein gutes Erlebnis für die Trucker zu bieten. Milence-CEO Anja van Niersen sagt: „Mit der Eröffnung unseres dritten schwedischen Ladestützpunktes in Åstorp sind wir in Bewegung, und ich freue mich, den Ausbau unseres Netzes in den nordischen Ländern zu beschleunigen. Dieser neue Knotenpunkt liegt strategisch günstig in der Logistikregion Helsingborg in der Nähe der Autobahn E4 und unterstreicht unser Engagement für die Einrichtung leistungsstarker grüner Korridore in ganz Europa. Wir haben ehrgeizige Pläne, unser Netz an mehreren wichtigen Standorten weiter auszubauen, um sicherzustellen, dass alle Elektro-Lkw über ein zuverlässiges und zugängliches öffentliches Netz verfügen, an dem sie aufladen können.“

Zuvor hatte Milence in Schweden bereits die Standorte in Ödeshög zwischen Malmö und Stockholm sowie in Varberg zwischen Göteborg und Malmö angekündigt. Noch ist davon aber kein Lade-Hub eröffnet.

milence.com