Arriva nimmt 21 E-Busse von BYD in spanische Flotte auf

Durch die neuen elektrischen Busse wird ab Oktober der gesamte Nahverkehr in der Gemeinde Móstoles sowie die Verbindung Móstoles-Alcorcón zu 100 Prozent emissions- und lärmfrei sein, wie Arriva mitteilt. Auf diese Weise erreicht das britische Unternehmen die im Dekarbonisierungsplan für seine Aktivitäten in der Autonomen Gemeinschaft Madrid festgelegten Ziele.

Die Elektrobusse sollen über eine Reichweite von 350 Kilometern verfügen und können dadurch den ganzen Tag ohne Zwischenladung im Einsatz bleiben. Geladen wird nur nachts im Depot, in dem 22 Ladepunkte installiert wurden. Arriva hat eine potenzielle Ausweitung bereits mitgedacht und könnte die Anzahl später auf 44 Ladepunkte erhöhen.

Mit einer Investition von mehr als 20 Millionen Euro und der Unterstützung des European Next Generation Funds hat Arriva in dem Projekt die Modernisierung seiner Flotte und die Schaffung neuer Betriebsanlagen vorangetrieben.

Antonio Cendrero, CEO von Arriva in Spanien, hebt das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Mobilität hervor: „Mit diesem Elektrifizierungsprojekt tragen wir dazu bei, die Probleme zu reduzieren, die sich aus Umweltverschmutzung und Staus ergeben. Dies ist sehr wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in den städtischen Umgebungen, in denen wir tätig sind, sowie für die Umwelt.“

Mit den neuen Elektrobussen von BYD verfügt die Region Madrid nun über 1.079 umweltfreundliche Fahrzeuge. Davon sind 725 Hybridfahrzeuge, 102 Elektrofahrzeuge, drei Wasserstofffahrzeuge und 249 nutzen Flüssig- oder komprimiertes Erdgas. Sie machen 50,7 Prozent der gesamten regionalen Flotte aus.

