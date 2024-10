Ein Streifenwagen-Cybertruck als „Conversation Starter“

Das US-Portal Electrek fragt zu Recht, ob ein Gesprächsstarter wirklich 100.000 Dollar kosten sollte. Oder: Sollte die Polizei wirklich 100.000 Dollar in ein Fahrzeug investieren, um eine positive Interaktion mit der Gemeinschaft zu haben?

Natürlich erscheint die Vorstellung, dass die Polizei in einem Tesla Cybertruck unterwegs ist, ein wenig lächerlich. Ja, das Auto ist ein echter Hingucker. Es ist immer noch recht selten, obwohl ein Electrek-Leser anmerkt, dass es in Südkalifornien gar nicht mehr so selten ist. Wie auch immer, der E-Pickup vermittelt nicht wirklich den Eindruck, dass man sich ihm nähern und mit ihm reden sollte.

Noch merkwürdiger ist jedoch, dass das IPD hofft, dass der Cybertruck die gleiche Wirkung auf Menschen hat wie Pferde und Hunde.

„Der Truck wird unser DARE-Programm (Drug Abuse Resistance Education) und die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Das voll ausgestattete Fahrzeug wird zwar nicht als Streifenwagen eingesetzt, kann aber auf Notfälle reagieren und die Gemeinde bei Bedarf unterstützen“, so das Irvine Police Department in einer Erklärung auf X. „Das IPD sucht leidenschaftlich nach einzigartigen und innovativen Wegen, um mit unserer Gemeinde und der Jugend von Irvine in Kontakt zu treten. Beamte auf dem Pferderücken, die mit einem Polizeihund arbeiten oder ein einzigartiges Fahrzeug wie den Cybertruck fahren, lösen positive Gespräche aus und fördern die Interaktion mit der Gemeinschaft.“

Der Tesla Cybertruck wurde von UP.FIT, einer Abteilung von Unplugged Performance, in ein Polizeifahrzeug umgebaut. „Der UP.FIT Cybertruck Next-Gen Patrol Vehicle wurde speziell für die Bedürfnisse von Ersthelfern entwickelt und ist mit einer umfassenden Reihe von verbesserten Funktionen ausgestattet, die die Arbeit der Polizei im Einsatz verbessern“, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehören ein auf dem Dach montiertes Whelen-Beleuchtungssystem und ein ferngesteuertes Scheinwerfersystem. Da der Cybertruck ab Werk kugelsicher sein soll, musste UP.FIT keine Anpassungen an der Karosserie vornehmen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Irvine Police Department, um den landesweit ersten offiziellen Cybertruck für das DARE-Programm vorzustellen“, so Ben Schaffer, CEO von Unplugged Performance. „Der Cybertruck verkörpert die Zukunft der Strafverfolgung, wobei Irvine mit der Integration dieses fortschrittlichen Fahrzeugs in ihre Flotte den Weg ebnet.“

