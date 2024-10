Lynk & Co bringt mit dem Modell 02 erstmals ein Elektroauto nach Europa

Einige Details zu dem Lynk & Co 02 waren schon seit Ende September aus dem chinesischen Zulassungsantrag bekannt. Das Modell, das in China abweichend Z20 heißt, nutzt die SEA2-Plattform von Geely, also eine auf kleinere Fahrzeuge optimierte Version der bekannten „Sustainable Experience Architecture“ (SEA), wie sie etwa der Zeekr X, Smart #1 und #3 oder der Volvo EX30 nutzen.

Das fünftürige Familien-Elektrofahrzeug legt laut Hersteller seinen Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und fortschrittliche Software. Der 02 bedeutet dabei einen wichtigen Meilenstein für Lynk & Co, denn es ist das erste vollelektrische Modell, das das Unternehmen in Europa vermarktet.

„Der brandneue 02 repräsentiert die nächste Phase für Lynk & Co.“, sagt Nicolas López Appelgren, CEO von Lynk & Co International. „Wir erweitern unser Geschäftsmodell, bauen unser Produktportfolio aus und stoßen in neue Märkte vor. Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Lynk & Co, unseren Kunden mehr Auswahl, Flexibilität und Zugang zu bieten“.

Der Motor des 02 ist 200 kW stark, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h beträgt 5,5 Sekunden. Angaben zur Batterie macht Lynk & Co nicht, gibt aber eine Reichweite von 445 Kilometern bei der Ausstattungsvariante „More“ an sowie 435 Kilometer bei der Version „Core“. Aufladen kann die Batterie mit einer DC-Leistung von 150 kW, die Ladedauer soll 30 Minuten betragen. Dabei ist bislang aber unklar, auf welchen Ladestand sich dies bezieht.

Die Abmessungen ähneln dem Schwestermodell Zeekr X. Er ist 4,46 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Lynk & Co spricht beim 02 von „skandinavischem Design“, denn er wurde im globalen Designstudio von Lynk & Co in Göteborg entwickelt. Das Auto entstand in Zusammenarbeit mit Fahrern des 01 Plug-in-Hybrid-SUV und den Design- und Ingenieurteams der Marke. Die Kunden steuerten über 6.000 Nachrichten zu den am meisten gewünschten Merkmalen über die Co:lab-Funktion bei – eine der Lynk & Co-Apps im Fahrzeug, die es den Nutzern ermöglicht, digitales Feedback aus dem Inneren des 01 zu geben.

Eine interessante Funktion an Bord ist eine Schnittstelle für Carsharing. Der Hersteller schreibt dazu: „Wie praktisch, dass in den 02 ein Carsharing-Band eingebaut ist. Wenn du daran ziehst (oder einfach in die App gehst), wird die integrierte Sharing-Funktion aktiviert. Dann können Freund:innen, Familienangehörige und sogar Fremde dein Auto ausleihen. Kein großes Ding, macht aber einen großen Unterschied – und tut deinem Geldbeutel gut.“ Lynk & Co will die Fahrzeuge dann über eine eigene Plattform an Carsharing-Fahrer vermitteln.

Der Lynk & Co 02 ist in Europa ab sofort im Online-Verkauf erhältlich, die Preise beginnen in Deutschland bei 35.995 Euro.

lynkco.com (Pressemitteilung), lynkco.com (Produktseite)