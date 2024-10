Kempower liefert Schnelllader an Stadtreinigung Hamburg

Die Stadtreinigung Hamburg hat das Ziel ausgegeben, bis 2035 vollständig klimaneutral sein zu wollen. Ein wichtiger Hebel zur Zielerreichung stelle der eigene Fuhrpark dar. „Daher sollen spätestens ab 2025 alle neu beschafften Fahrzeuge über alternative Antriebstechnologien verfügen“, teilt die SRH mit. Bei Pkw und Kleintransportern sei das Unternehmen laut eigener Aussage mit der Elektromobilität schon weit fortgeschritten. Nun soll auch die Umstellung der Lkw-Flotte verstärkt in Angriff genommen werden. In diesem Zusammenhang hatte die SRH Ende August zwei rein elektrische Abrollkipper von Mercedes-Benz in den Fuhrpark aufgenommen.

Egal, ob Elektroautos, elektrische Kleintransporter oder große Elektro-Trucks, eine zuverlässige Ladeinfrastruktur ist entscheidend für den reibungslosen Betrieb der Flotte. Daher hat der finnischen Ladesäulen-Hersteller mit der Stadtreinigung Hamburg eine entsprechende Lösung entwickelt. Diese besteht Hardware-seitig aus insgesamt 16 Ladepunkten, die sich auf acht doppelarmige Kempower Satellites verteilen. Jeder Ladepunkt soll eine Ladeleistung von bis zu 160 kW bereitstellen können. Software-seitig kommt das cloudbasierte Lademanagementsystem Kempower ChargEye zum Einsatz. Dieses System soll es der SRH ermöglichen, den Ladestatus in Echtzeit verfolgen und die Stromverteilung dynamisch anpassen zu können. So soll sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge optimal geladen werden.

Bild: Kempower Bild: Kempower Bild: Kempower Bild: Kempower

„Die Ladeinfrastruktur ist ein integraler Bestandteil unserer Elektrifizierungsstrategie. Durch die Integration der Kempower-Technologie können wir die Ladevorgänge präzise steuern und sicherstellen, dass unsere Flotte immer einsatzbereit ist“, so die Stadtreinigung. Philipp Oppolzer, Regional Business Development Director, Central Europe, ergänzt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Projektierungs- und Distributions-Partner GP Joule Connect für die SRH das Projekt umgesetzt zu haben. Als Technologiepartner sind wir auch stolz darauf, einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der SRH zu leisten. Unsere Produkte sind die Antwort auf die Herausforderungen, die die Stadtreinigung Hamburg bislang beim Laden der Flotte hatte.“

kempower.com, stadtreinigung.hamburg (Abrollkipper)