NextStar Energy nimmt Batteriewerk in Kanada in Betrieb

Die jetzt offiziell in Betrieb genommene Fabrik von NextStar Energy steht in Windsor in der kanadischen Provinz Ontario. Während vor Ort nun zunächst Batteriemodule mit zugelieferten Zellen montiert werden, sollen dort nach Abschluss der noch laufenden Bauarbeiten im Jahr 2025 auch die Batteriezellen selbst vom Band laufen. Ausgelegt wird die Fabrik auf eine jährliche Produktionskapazität von 49,5 GWh, was laut Stellantis für die Ausstattung von 450.000 Fahrzeugen pro Jahr ausreichen soll – das wären im Schnitt 110 kWh pro Fahrzeug.

„Wir freuen uns sehr über den Beginn der Batteriemodulproduktion bei NextStar Energy, der einen wichtigen Meilenstein für unseren Betrieb darstellt“, äußert Danies Lee, CEO von NextStar Energy. „Dieser erfolgreiche Start spiegelt die Kompetenz und das Engagement unseres Teams wider, hier in Windsor innovative Energielösungen von Weltklasse zu entwickeln.“ Von den 2.500 geplanten direkten Arbeitsplätzen bei NextStar Energy seien gut 450 bereits besetzt.

Wir erinnern uns: Ganz glatt lief der Bau der kanadischen Fabrik nicht ab. NextStar Energy unterbrach die Arbeiten an der Produktionsstätte Mitte Mai 2023. Hintergrund war, dass die kanadische Bundesregierung und die Provinzregierung von Ontario die doppelt so große VW-Batteriefabrik in St. Thomas mit bis zu 13,7 Milliarden CAD förderten. Stellantis und sein Batteriepartner LGES hatten die Windsor-Fabrik jedoch im März 2022 angekündigt, also bevor der Inflation Reduction Act in den USA mit seinen Förderungen in Kraft trat. Das wollte das Duo nicht auf sich sitzen lassen – und verlangte Nachbesserungen bei der öffentlichen Förderung.

Beide Seiten einigten sich in der Folge, sodass Stellantis und LG Energy Solution die zwischenzeitlich unterbrochenen Bauarbeiten Anfang Juli 2023 wieder aufnahmen.

