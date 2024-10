Roaming-Schulterschluss: SAP kooperiert mit Gireve

Schon 2019 hatte SAP Frankreich seine Forschungslösung für Elektromobilität an die Plattform von Gireve gekoppelt, um die Sichtbarkeit seines französischen Ladenetzes zu verbessern. Die nun erweiterte Partnerschaft mit Gireve fußt auf dem inzwischen aktualisierten Protokoll OCPI 2.2.1 und soll SAP in die Lage versetzen, die Funktionen seines Angebots zu verbessern und seinen Kunden Zugang zu mehr als 536.000 Ladepunkten zu gewähren.

Das eMobility-Modul von SAP ist eine Unternehmenslösung, die entwickelt wurde, um Betreibern von Ladestationen („CPOs“) und Anbietern von E-Mobility-Dienstleistungen („eMSPs“) das Management von Ladenetzen zu erleichtern. Das Modul vereinfacht die Verwaltung von Ladestationen, rationalisiert Ladevorgänge und bietet durchgängige Preis- und Abrechnungsdienste. „Durch die Integration mit Gireve erweitert SAP seine Reichweite und ermöglicht eine größere Abdeckung der öffentlichen Ladeinfrastruktur für CPOs und eMSPs“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„SAP E-Mobility bietet eine sichere, skalierbare und offene Plattform für den Aufbau von Mobilitätsaktivitäten. Mit der Erweiterung unserer bewährten Partnerschaft mit Gireve fügen wir unserer neuesten E-Mobility-Plattform wichtige Funktionen hinzu. Unsere Partnerschaft wird eine reibungslose Abwicklung aller Ladeszenarien für unsere Firmenkunden und E-Mobility-Partner gewährleisten“, erklärt Ulrich Scholl, VP und Chief Product Manager für SAP E-Mobility.

„Auf der Grundlage unserer langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft hat SAP bereits ein breites Netzwerk von CPOs in ganz Europa erfolgreich unterstützt. Gemeinsam erforschen wir nun die nächsten Grenzen der E-Mobilität und stellen uns neuen Herausforderungen wie Plug & Charge, Advanced Clearing Services und Smart Charging-Lösungen, um an der Spitze der Brancheninnovation zu bleiben“, sagt Thibault Lemierre, Senior Business Development Manager BeLux bei Gireve.



Gireve gab jüngst an, inzwischen in 35 Ländern aktiv zu sein und besagte 536.000 Ladepunkte anzubinden. Zu den Kooperationspartnern zählen etwa Tesla, Fastned und Ionity.

gireve.com