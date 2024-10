Kia EV6 wird über 2.000 Euro günstiger

Für jene knapp 45.000 Euro gibt es den EV6 mit Standardakku in der Basisversion Air. Die Langstreckenversion kostet mit Heckantrieb ab 49.990 Euro und mit Allradantrieb ab 53.990 Euro. Erstmals angekündigt wurde das Facelift im Mai.

Sowohl beim Standard- als auch dem Long-Range-Akku haben sich die Energiegehalte geändert. In der kleineren Variante stehen nun 63 statt bisher 58 kWh im Datenblatt, womit die WLTP-Reichweite auf 428 Kilometer steigt. Bei der von Kia jetzt als „Langstreckenversion“ bezeichneten Batterie kommt der aus dem überarbeiteten Hyundai Ioniq 5 (ab 43.900 Euro) bekannte Akku mit 84 kWh zum Einsatz – beide Fahrzeuge basieren bekanntlich auf Hyundais E-GMP. Statt den 528 WLTP-Kilometern mit dem alten 77,4-kWh-Akku sind nun bis zu 582 Kilometer möglich.

Wie bisher wird der EV6 in drei Antriebsvarianten angeboten. Trotz der größeren Akkus ändern sich die Leistungsdaten hier nicht. Die Standard-Variante gibt es also nur mit einem 125 kW starken Elektromotor im Heck. Die große Batterie ist wahlweise mit einem 169 kW starken Heckantrieb oder dem 239 kW starken Allrad mit zwei Elektromotoren verfügbar.

Obwohl die Akkus größer geworden sind, bleibt es bei der Ladezeit von 18 Minuten für den Standard-Bereich von zehn auf 80 Prozent. Das bedeutet, dass die Ladeleistung gestiegen ist. Für den großen 84-kWh-Akku gibt Kia konkret 258 kW in der Spitze an. Ist die Batterie im optimalen Temeperaturfenster und die Ladesäule leistungsfähig genug, kann der überarbeitete EV6 in 15 Minuten Strom für 343 Kilometer (nach WLTP, versteht sich) nachladen.

Von Außen ist das Facelift vor allem an der überarbeiteten Front zu erkennen. Hier sticht besonders das neue Design der LED-Tagfahrlichter hervor: Bereits vor der Modellpflege hatte der EV6 eine selbst innerhalb der Kia-Modellpalette unverkennbare Lichtsignatur. Das ist auch jetzt noch der Fall, aber mit dem schmalen Leuchtenband fügt sich der EV6 besser in das Kia-Design ein als die bisherigen LED-Blöcke. Am Heck fallen die Änderungen geringer aus, von der Seite fallen die neuen Felgendesigns auf.

EV6 125 kW EV6 169 kW EV6 239 kW Antrieb RWD RWD AWD Leistung 125 kW 168 kW 239 kW Drehmoment 350 Nm 350 Nm 605 Nm Beschleunigung 8,7 s 7,7 s 5,3 s Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 188 km/h 188 km/h WLTP–Reichweite 428 km 582 km 546 km Batteriekapazität 63 kWh 84 kWh 84 kWh Ladeleistung DC 195 kW 258 kW 258 kW Ladezeit DC 10-80% 18 min 18 min 18 min Preis 44.990 Euro 49.990 Euro 53.990 Euro

Neu ist zudem, dass die beiden Varianten mit großer Batterie auf eine Anhängelast von bis zu 1.800 Kilogramm kommen – das sind 200 Kilo mehr als zuvor. Mit dem 63-kWh-Akku dürfen maximal 750 Kilogramm an den Haken genommen werden. Die Stützlast liegt bei allen Modellen bei 100 Kilogramm, zudem sind 80 Kilogramm Dachlast zulässig.

Bei der Ausstattung stehen die aufeinander aufbauenden Ausführungen Air, Earth und GT-line zur Wahl, wobei die Topversion GT-line den Modellen mit dem großen Akku vorbehalten ist. Bereits ab dem Level „Air“ gibt es eine Serienausstattung von Digitalcockpit, Stoff-Kunstleder-Sitzen und 19-Zoll-Leichtmetallrädern bis Autobahnassistent und navigationsbasierter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage.

