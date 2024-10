Verzichtet SVOLT auf alle Saarland-Anlagen?

Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten dem chinesischen Medienunternehmen Caixin, dass SVOLT beschlossen habe, den Bau beider Batteriefabrikprojekte in Deutschland auszusetzen. Es gebe keinen Zeitplan für die Wiederaufnahme der Arbeiten. Begründet wird dies damit, dass SVOLT bereits Schwierigkeiten in China habe und es sich nicht leisten könne, Fabriken im Ausland zu betreiben.

Wir haben SVOLT Europe um eine Stellungnahme zu den Berichten gebeten. Die GmbH mit Sitz in Frankfurt wollte sich aber nicht dazu äußern und verweist auf SVOLT in China. Wir haben auch dort eine Anfrage gestellt und werden den Artikel um die Stellungnahme ergänzen, sobald eine Antwort vorliegt.

SVOLT hatte ursprünglich geplant, im saarländischen Überherrn seine erste Zellfabrik in Europa hochzuziehen, im nahegelegenen Heusweiler sollte eine Montage von Batteriemodulen und -Packs errichtet werden, um die Zellen aus Überherrn auf Wunsch für die Autobauer gleich weiter zu verarbeiten. SVOLT hatte im September 2022 angekündigt, in der Lausitz eine weitere Zellfertigung für den europäischen Markt anzusiedeln – mit einer Kapazität von 16 GWh.

Im Mai war die Lage noch anders

Der Bau der Zellfabrik im Saarland hatte sich immer wieder verzögert und hat bis heute nicht begonnen – nach den ursprünglichen Planungen sollten Ende 2023 die ersten Batteriezellen im Saarland hergestellt werden. Im Mai 2024 hatte SVOLT dann angekündigt, die geplante Fabrik in Brandenburg ebenfalls nicht zu realisieren – man habe seine Standortstrategie neu bewertet. In dieser Mitteilung wurde aber noch bestätigt, dass man an der Modul- und Packfertigung im Saarland festhalten wolle – dort sollten zugelieferte Zellen aus anderen Werken verarbeitet werden.

Während SVOLT das Ende des Lauchhammer-Projekts zum Teil auch noch auf politische Entscheidungen und Diskussionen geschoben hatte (neben einem weggebrochenen Kundenprojekt), soll die aktuelle Entscheidung auf interne Gründe zurückzuführen sein, heißt es in den Berichten aus China. Die Entscheidung habe SVOLT aufgrund seiner eigenen Situation und nicht aufgrund technischer oder lokaler politischer Faktoren getroffen, sagte eine andere mit der Angelegenheit vertraute Person und fügte hinzu, dass SVOLT „zuerst das Geldproblem lösen“ müsse. Ein anderer Informant gab an, dass die Investition in die Europa-Werke in Höhe von 30 Milliarden Yuan (etwa 3,9 Milliarden Euro) „für einen Lithium-Batterie-Hersteller von der Größe von SVOLT zu viel“ sei.

SVOLT Energy liegt in der chinesischen Batterie-Industrie im hart umkämpften Mittelfeld. Im September 2024 kam das Unternehmen laut Zahlen der China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA) auf einen EV-Batterie-Marktanteil von 2,36 Prozent, was Platz acht bedeutet. Den Markt dominieren CATL (44 Prozent) und BYD (24,2 Prozent). Einzig CALB und VW-Partner Gotion High-Tech kommen noch auf mehr als fünf Prozent Marktanteil. Dahinter tummeln sich sieben Unternehmen mit einem bis drei Prozent Marktanteil. Die Marktpreise werden von Unternehmen wie CATL und BYD gesetzt, die anderen Player müssen mithalten – können aber nicht auf die gleichen Skaleneffekte hoffen wie die Marktführer.

Für das Saarland wäre das Aus der SVOLT-Montage ein harter Schlag. Schließlich wurde erst in dieser Woche bekannt, dass auch die angekündigte Halbleiter-Fabrik von Wolfspeed und ZF vorerst nicht realisiert wird. Da für das Ford-Werk Saarlouis nach wie vor keine Nachfolge-Lösung in Sicht ist, haben sich die Hoffnungen auf eine zukunftsfähige Auto- und Zuliefer-Industrie in dem Bundesland vorerst in Luft aufgelöst.

