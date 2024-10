Moment Energy erhält Förderung für Batterie-Aufbereitungsanlage

Moment Energy will die Mittel für den Bau einer hochmodernen Gigafactory im Ort Taylor im US-Bundesstaat Texas verwenden, um sichere, zuverlässige und erschwingliche Batteriespeichersysteme aus wiederverwendeten Elektroauto-Batterien herzustellen. Die Arbeiten werden im ersten Quartal 2025 beginnen, um das Design und die Entwicklung der Anlage vorzubereiten.

‍Zu den wichtigsten Highlights der Gigafactory-Entwicklung gehören eine geplante jährliche Produktionskapazität von 1 GWh nach vollständiger Inbetriebnahme, die Schaffung von mehr als 50 Arbeitsplätzen in der Fertigung und weiteren 200 neuen dauerhaften Arbeitsplätzen sowie die UL1974-Zertifizierung zur Gewährleistung strenger Sicherheitsstandards in der Anlage. Wenn alles gut läuft, soll die Gigafactory bereits 2026 in Betrieb gehen. Und: Moment Energy denkt bereits auf eine Kapazitätserweitertung auf 2 GWh.

‍Das Projekt ist laut dem Unternehmen ein wichtiger Schritt zur Stärkung der amerikanischen Lieferkette für saubere Energie und zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Materialien. Durch die sichere und effiziente Wiederverwendung von EV-Batterien möchte Moment Energy Pionierarbeit in der Kreislaufwirtschaft leisten und die Lebensdauer wichtiger Batteriematerialien verlängern. Bereits vor zwei Jahren war Moment Energy übrigens eine Partnerschaft mit Mercedes-Benz Energy eingegangen, um ausgemusterten Batterien aus E-Autos ein zweites Leben als stationärer Energiespeicher zu verschaffen.

„Wir fühlen uns geehrt, für diese transformative Initiative ausgewählt worden zu sein“, sagte Edward Chiang, CEO von Moment Energy. „Unsere Mission, weltweit Zugang zu sauberer, erschwinglicher und zuverlässiger Energie zu bieten, deckt sich perfekt mit den Zielen des US-Energieministeriums, und diese Anlage wird entscheidend dazu beitragen, dass wir bis 2030 alle ausgedienten Elektroauto-Batterien wiederverwenden können.“

Laut Chiang gehört Texas neben Kalifornien zu den beiden US-Bundesstaaten mit der höchsten Verbreitung an Elektroautos. Deshalb hofft sein Unternehmen, dass es dort mit örtlichen Händlern kooperieren kann, um ausrangierte Elektroauto-Batterien für seine Second-Life-Speicher wiederaufzubereiten.

Die Fördermittel erhält Moment Energy aus einem Programm der US-Regierung, das darauf abzielt, die heimische Produktion sauberer Energien in ehemaligen Kohlegemeinden in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Das Programm zielt darauf ab, kritische Schwachstellen in der Energieversorgungskette zu beseitigen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen und Gemeinden wiederzubeleben.

momentenergy.com, kxan.com