Zunächst aber nach Belgien: Die Zusammenarbeit mit der Fast-Food-Kettestartete am 23. Oktober mit der Eröffnung der ersten Schnellladestation bei Burger King in Zandhoven. Electra spricht bei einer „Schnellladestation“ übrigens von einem Standort, nicht einer einzelnen Säule. Jede Station soll mindestens vier, im Schnitt aber sechs Schnellladepunkte erreichen.

Da Electra auf den Hypercharger HYC400 von Alpitronic setzt, bedeutet das bei zwei CCS-Ladepunkten je Säule mindestens zwei, in der Regel drei Hypercharger an einer Filiale. Auch der erste Standort in der Provinz Antwerpen ist mit drei Hyperchargern und somit mit sechs Ladepunkten ausgestattet. Die Ladepunkte sollen auch außerhalb der Öffnungszeiten der Filiale öffentlich zugänglich sein.

Erst im Sommer hatte sich das französische Ladeinfrastruktur-Unternehmen bei vier Banken Kredite in Höhe von 75 Millionen Euro besorgt, um seinen Rollout in Belgien zu forcieren. Damit sollen 60 Prozent der Investitionen für Schnelllader in Belgien – auch, aber nicht nur bei Burger King – gedeckt werden, den Rest stemmt das Unternehmen selbst.

Und auch in der Schweiz werden die Franzosen bald 400-kW-Schnelllader bauen. Denn Electra hat eine strategische Partnerschaft mit Accor Invest für den dortigen Markt vereinbart. Der Hotelbetreiber hat eine Vereinbarung mit Electra unterzeichnet, um die Parkplätze seiner Hotels mit einer Hochleistungs-Ladeinfrastruktur auszustatten. Mehrere Ladepunkte mit einer Leistung mit bis zu 400 kW sind bereits an verschiedenen Hotelstandorten geplant. Die ersten Lader sollen Anfang nächsten Jahres eröffnet werden.

Diese Partnerschaft kommt nicht überraschend: Seit 2023 arbeiten Accor Invest und Electra bereits in Frankreich zusammen. Und im Mai 2024 hatten Electra und Accor Invest bereits eine Vereinbarung für die deutschen Accor-Standorte geschlossen. Hierzulande sollen auf den Außenparkplätzen von Hotels der Gruppe je vier bis sechs Ladepunkte im Leistungbereich von 200 bis 400 kW errichtet werden. Zu den Accor-Invest-Marken gehören u.a. Ibis, Mercure und Novotel.

