Einride schließt Partnerschaft mit Catena in Schweden

Die „strategischen Logistikimmobilien“ liegen an wichtigen schwedischen Verkehrswegen. Der erste Standort in Norrköping im Osten des Landes ist bereits in Betrieb. Der zweite Standort in Helsingborg an der Westküste und nahe der dänischen Grenze wird voraussichtlich im November nächsten Jahres in Betrieb gehen.

In beiden Fällen verfügen die Ladestationen über sechs bis acht Ladepunkte mit bis zu 400 kW. Catena wird die Ladestationen finanzieren und besitzen, während Einride für deren Betrieb zuständig sein wird. Die Unternehmen gaben außerdem an, dass die Ladestationen allen Elektrolastwagen offen stehen werden, also nicht nur denen von Einride.

„Durch das Angebot von Ladediensten, die vollständig in die Plattform von Einride an den strategisch günstig gelegenen Standorten von Catena integriert sind, werden wir in der Lage sein, mehr Unternehmen bei ihrem Übergang zu effizienteren und nachhaltigeren Transportlösungen zu unterstützen. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, einen schnelleren Übergang zur Elektrifizierung zu unterstützen und zur Dekarbonisierung des Sektors beizutragen“, erklärt Mathias Wiecher, General Manager Energy & Charging Infrastructure bei Einride.

„Unsere Partnerschaft mit Einride erhöht nicht nur das Serviceniveau für unsere Mieter, sondern erweitert auch die Funktionalität unserer Immobilien, wodurch wir einen neuen Wert für die Gesellschaft schaffen und zur Transformation eines Sektors beitragen können, in dem jede Initiative einen großen Unterschied macht“, erklärt Johan Franzén, Head of Business and Property bei Catena.

Nach Angaben der Partner werden alle Hubs auch eine Fahrerlounge mit Zugang zu Toiletten, Duschen und einer Küche bieten. Außerdem können die Fahrer den Ladevorgang über Bildschirme in der Lounge verfolgen.

Einride hatte 2023 seine ersten Lkw-Ladepark in Schweden eröffnen, inklusive dem Standort zusammen mit Catena in Norrköping sind es nun bereits vier Locations. Und auch in Kalifornien gibt es seit Frühjahr 2024 einen ersten Einride-Ladepark in Partnerschaft mit Voltera.

catena.se