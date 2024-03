Einride und Voltera eröffnen großen E-Lkw-Ladepark nahe Los Angeles

Der Ladepark in Lynwood liegt in der Nähe der Häfen von Los Angeles und Long Beach, also zwei enorm wichtigen Frachtrouten in Kalifornien. Über diese beiden Häfen werden unzählige Transporte abgewickelt, über diverse Projekte auch zunehmend mit elektrischen Lkw. Konkret gibt Einride an, dass 29 Prozent des internationalen Containerschifffahrtshandels in den USA über Los Angeles und Long Beach abgewickelt werden.

In Lynwood haben Einride und Voltera insgesamt 65 Ladegeräte installiert. Damit soll die Anlage eine Kapazität zum Laden von bis zu 200 Lkw pro Tag bieten – und eben wie erwähnt nach Angaben der Partner „der größte in Betrieb befindliche Ladestandort für schwere E-Lkw in Nordamerika“ sein. Der Ladepark ist aber nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für Kunden von Einride – in Kalifornien etwa die Reederei Möller-Maersk. Seit 2022 sind die E-Lkw von BYD in Einride-Diensten für Maersk unterwegs.

Wichtig für die Einride-Kunden ist, dass der Ladepark in das Einride-Betriebssystem Saga eingebunden ist. Diese Integration ermöglicht es Einride, seinen Kunden Echtzeit-Updates zu Bedarf, Standort, Zeitpunkt und Auslastung der Ladeinfrastruktur bereitzustellen und „so skalierbare Effizienzen freizusetzen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Auf den Bildern ist zu erkennen, dass allerdings nur die Zugmaschinen problemlos die überdachten Ladeplätze anfahren können. Für Gespanne mit langem Anhänger scheint dort kein Platz zu sein. Für die Fahrer soll es eine „Lounge mit wichtigen Annehmlichkeiten sowie Informationen wie Ladestatus, verbleibende Zeit, Leistungsabgabe und Leistung“ geben.

„Die Einführung der ersten Smartcharger-Station von Einride in den USA markiert einen bedeutenden Schritt bei der Etablierung digitaler, elektrischer Fracht als wichtiger Wegbereiter für ein widerstandsfähigeres US-Frachtsystem“, sagt Robert Falck, CEO und Gründer von Einride. „Diese Anlage wird es einer Schlüsselregion ermöglichen, den Umstieg auf Elektrizität zu beschleunigen, da sie in der Nähe des Hafens von LA liegt, einem der verkehrsreichsten Containerhäfen der Welt und Motor der US-Wirtschaft.“

„Unser Team konnte die Genehmigung, den Bau, die Stromversorgung und den Betrieb des Einride-Standorts Lynwood in weniger als 18 Monaten erhalten – in der Welt der Ladeinfrastruktur ist das ziemlich bemerkenswert“, sagt Matt Horton, CEO von Voltera. „Unser Team hat aus diesem Projekt eine Menge gelernt, die uns beim weiteren Ausbau der Infrastruktur für emissionsfreie Fahrzeuge im ganzen Land informieren und leiten wird.“

