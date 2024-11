Cybertruck von Tesla wird nun auch in Kanada ausgeliefert

Bislang ist in Kanada nur die Foundation Series des Cybertruck erhältlich, und diese Version ist deutlich teurer als die günstigste Variante in den USA. Denn die dafür aufgerufenen 138.000 kanadischen Dollar entsprechen etwa 99.000 US-Dollar. In den USA beginnt der elektrische Pickup-Truck bei etwa 80.000 US-Dollar, allerdings für die noch recht neue Basisversion.

Das Portal Electrek stellt fest, dass der Cybertruck in Kanada nicht sehr gefragt zu sein scheint. Interessenten können seit August eine Reservierung vornehmen und werden somit die ersten sein, die den Elektro-Pickup in die Hände bekommen. Doch selbst wenn man heute einen Cybertruck bestellen würde, würde er laut Tesla-Website innerhalb weniger Wochen ausgeliefert werden.

In den USA hat Tesla seit der Markteinführung vor etwa einem Jahr etwa 40.000 Cybertrucks ausgeliefert. Obwohl der Autobauer in seinem letzten Bericht keine konkreten Zahlen nannte, behauptet er , dass der Elektro-Pickup im dritten Quartal sein drittbestverkauftes Elektrofahrzeug in den USA war – hinter dem Model Y und dem Model 3.

Auch in den USA kann jeder einen Cybertruck bestellen und erhält ihn innerhalb weniger Wochen. Mit der Auslieferung der erwähnten 40.000 Einheiten scheint Tesla also seinen Rückstand in den USA abgearbeitet zu haben.

