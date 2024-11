New Flyer bestellt BZ-Module bei Ballard

Es ist die zweite Bestellung im Rahmen des im Januar 2024 angekündigten, langfristigen Liefervertrags und der damaligen Erstbestellung über 100 Brennstoffzellen-Modulen im Rahmen dieses Vertrags. Die Lieferung der 200 neuen Module ist für 2025 geplant. Der Rahmenvertrag wurde jedoch zwischen Ballard und NFI geschlossen, der Muttergesellschaft von New Flyer. Zu NFI gehören auch Marken wie Alexander Dennis und MCI, die über den Kontrakt auch Brennstoffzellen bei Ballard bestellen können. Die 200 Module des aktuellen Auftrags sind jedoch ausschließlich für New Flyer gedacht, wie Ballard mitteilt.

New Flyer wird die Ballard-Module in Bussen des Modells Xcelsior Charge FC verbauen, die unter anderem in Kalifornien, Washington, Arizona, Nevada und New York eingesetzt werden. Das Brennstoffzellenmodul FCmove -HD+ hat 100 kW und wiegt rund 250 Kilogramm.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Ballard zu stärken und hochmoderne emissionsfreie Brennstoffzellenbusse auf den Markt zu bringen“, sagt David White, Executive Vice President, Supply Management, NFI. „Da immer mehr Verkehrsbetriebe auf emissionsfreie Flotten umsteigen, setzen sie zunehmend auf Brennstoffzellentechnologie, um ihre Ziele zu erreichen. Wir sind bestrebt, unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen.“

David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard, ergänzt: „Dieser Auftrag zeigt, dass New Flyer weiterhin von der Leistung der Brennstoffzellenmodule von Ballard überzeugt ist und dass das Marktinteresse an dem Wertversprechen von Wasserstoff-Brennstoffzellenbussen zunimmt, darunter große Reichweite, schnelle Tankzeiten, Leistung bei allen Wetterbedingungen und hohe Verfügbarkeit.“

ballard.com