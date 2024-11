Schottland will seine Ladeinfrastruktur ausbauen – und partnert mit Ionity

Diese sollen im Raum Glasgow und der Grafschaft Ayrshire errichtet werden. Finanziert wird die Maßnahme mit Mitteln aus dem Electric Vehicle Infrastructure Fund. Premierminister John Swinney sagte: „Die heutige Ankündigung ist ein klarer Beweis für unser Engagement, nachhaltige Mobilität für jeden in Schottland zugänglich zu machen. Wir müssen diesen raschen Fortschritt beibehalten und in engerer Partnerschaft mit dem Privatsektor arbeiten, um das Tempo und den Umfang der Umsetzung im ganzen Land zu beschleunigen. Indem wir die Infrastruktur für Elektroautos vorantreiben, ebnen wir den Weg für ein Netto-Null-Niveau in Schottland und bringen gleichzeitig unser Ziel voran, neue Benzin- und Dieselfahrzeuge bis 2030 schrittweise abzuschaffen.“

Verkehrsministerin Fiona Hyslop ergänzte: „Mit unserem 30-Millionen-Pfund-Fonds für Elektroauto-Infrastruktur unterstützen wir weiterhin das öffentliche Laden von Elektroautos, indem wir den lokalen Behörden Mittel zur Verfügung stellen, damit sie mit dem privaten Sektor zusammenarbeiten können, um das öffentliche Laden von Elektroautos in ganz Schottland weiter auszubauen.“

Einer der wichtigsten Partner Schottlands bei der Ladeinfrastruktur ist Ionity, das Lade-Joint-Venture von BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz und Volkswagen Group (Audi und Porsche) sowie BlackRocks Climate Infrastructure Platform. Ionity hatte bereits 2019 seinen ersten Ladepark in Schottland eröffnet.

Andreas Atkins, Country Manager fürs Vereinigte Königreich und Irland bei Ionity, sagte: „Es bedarf einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft, um den Fahrplan für einen Netto-Null-Verkehr in Angriff zu nehmen und umzusetzen, und Ionity wird dabei weiterhin eine Schlüsselrolle spielen. Wir haben bereits 20 Millionen Pfund in Schottland bis Ende 2025 investiert und weitere 20 Millionen Pfund bis 2028 zugesagt, um 100 Prozent Ökostrom durch unsere Ladestationen von den wichtigsten Städten Schottlands bis zur Westküste und den Highlands zu liefern.“

Ihr Ziel von mehr als 6.000 öffentlichen Ladepunkten für E-Fahrzeuge hat die schottische Regierung schon jetzt erreicht – zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Melanie Shufflebotham, COO und Mitbegründerin von Zapmap, sagte dazu: „Das Erreichen des Meilensteins von 6.000 öffentlichen Ladestationen in ganz Schottland ist eine bedeutende Errungenschaft, wobei die schottische Regierung mit den zukunftsweisenden Investitionen in das ChargePlace Scotland-Netzwerk in den letzten zehn Jahren großes Engagement für den Elektrofahrzeugsektor gezeigt hat. Dieses wurde dann durch andere private Netzwerke und Investitionen im ganzen Land ergänzt.“

Es sei spannend zu sehen, wie Ladestationen im ganzen Land eingerichtet werden, von Inverness und Aberdeen im Norden bis zu den Stadtzentren von Glasgow und Edinburgh, so Shufflebotham weiter. „Diese Infrastruktur unterstützt nicht nur die schottischen Elektroautofahrer bei ihren täglichen Fahrten, sondern ermöglicht es auch Besuchern, die atemberaubende schottische Landschaft auf längeren Fahrten zu erkunden“.

Seit 2011 hat die schottische Regierung über 65 Millionen Pfund in öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge investiert. Der Anbieter von Ladepunktdaten ZapMap hat bestätigt, dass Schottland zum 31. Oktober über 6.007 öffentliche Ladepunkte verfügte, die durch eine Kombination aus öffentlichen und zunehmenden privaten Investitionen bereitgestellt wurden. Damit gibt es in Schottland pro Kopf der Bevölkerung mehr öffentliche Ladestationen als in jedem anderen Teil Großbritanniens, mit Ausnahme von London.

Die schottische Regierung hat sich verpflichtet, bis 2030 rund 24.000 zusätzliche öffentliche Ladepunkte einzurichten. Der Großteil davon dürfte vom privaten Sektor bereitgestellt werden.

gov.scot