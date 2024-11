Solaris baut 14 weitere Elektrobusse für Stettin

Der neue Auftrag umfasst konkret vier Einheiten des Solobusses Urbino 12 electric und zehn Gelenkbusse des Typs Urbino 18 electric, die sowohl kabelgebunden als auch per Stromabnehmer geladen werden können. Eingesetzt werden diese wie bei den vorhergehenden Solaris-Bestellungen beim Stettiner Busunternehmen Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica. Dort sind bereits mehr als ein Dutzend E-Busse von Solaris im Betrieb, die vorrangig 2020 und 2021 geordert wurden.

„Nach der Auslieferung wird die Stadt Stettin 30 Solaris-Elektrobusse in ihrer Flotte haben“, meldet der polnische Hersteller in einer begleitenden Mitteilung. Die Zusammenarbeit zwischen Solaris und Stettin währt bereits seit 2004. Seitdem hat der polnische Hersteller mehr als 150 Busse in die 400.000-Einwohner-Stadt geliefert. Darunter zum Großteil Verbrenner, aber auch Exemplare mit Hybridantrieb. Bei der 2020 getätigten Bestellung handelte es sich erstmals um rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge.

Zu den 14 nun neu bestellten Einheiten nennt Solaris keine Antriebsdetails. Klar ist aber, dass die Elektrobusse mit Klimaanlage, elektrischer Heizung, Wi-Fi, Überwachungssystemen und einem integrierten System zur Erkennung von Alkohol am Steuer ausgeliefert werden. Außerdem sollen die neuen E-Fahrzeuge in ein zentrales städtisches Verkehrsmanagementsystem integriert werden. Zur Unterstützung des täglichen Betriebs und zur Überwachung der Abläufe an Bord werden die Busse außerdem an eSConnect, das Solaris-System für das Flottenmanagement, angeschlossen.

solarisbus.com