Stettin nimmt Solaris acht Elektro-Gelenkbusse ab

Die polnische Stadt Stettin hat acht Elektro-Gelenkbusse bei Solaris bestellt. Die Busse des Typs Urbino 18 electric werden bis September 2021 an das Stettiner Busunternehmen Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica ausgeliefert. Der Wert des Auftrags beläuft sich auf umgerechnet rund acht Millionen Euro.

Die Busse für Stettin werden Batterien mit einer Speicherkapazität von 182 kWh Kapazität an Bord haben, die sowohl über Nacht per Stecker als auch unterwegs per Pantograf mit einer Leistung von bis zu 560 kW geladen werden können. Eine Besonderheit der acht Exemplare ist laut Solaris eine jeweils auf dem Dach angebrachte Photovoltaikzelle, die als zusätzliche Energiequelle für das Fahrgastinformationssystem dient.

Das Stettiner Busunternehmen wird darüber hinaus auf Solaris‘ Busflottenmanagementsystem eSConnect setzen. Neben der Koordination und Instandhaltung der Busse ermöglicht die Software unter anderem die Überwachung der Flotte samt deren technischer Fahrzeugparameter in Echtzeit.

Die Zusammenarbeit zwischen Solaris und Stettin währt bereits seit 2004. Seitdem hat der polnische Hersteller mehr als 150 Busse in die 400.000-Einwohner-Stadt geliefert. Darunter auch Exemplare mit Hybridantrieb. Bei der jetzigen Bestellung handelt es sich erstmals um rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. „Stettin tritt somit dem ehrenvollen Kreis von knapp 40 polnischen Städten bei, die bereits heute den Verkehr der Zukunft nutzen“, äußert Petros Spinaris, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Solaris.

Die Aufträge für Solaris aus dem heimischen Polen reihen sich nur so aneinander: Erst im August erhielt der Hersteller einen Elektrobus-Auftrag aus Sosnowiec. Das städtische Nahverkehrsunternehmen bestellte neun Solobusse des Typs Urbino 12 electric und fünf Gelenkbusse des Typs Urbino 18 electric. Kurz zuvor orderten Kattowitz bei Solaris nochmals fünf, Posen 37, Krakau 50 sowie Lublin zwölf und Jaworzno 20 neue E-Busse.

