Bentley will nun erst 2035 zur reinen Elektro-Marke werden

Die Zeitplanänderung ist Teil der überarbeiteten Unternehmensstrategie „Beyond100+“, die der seit Juli amtierende neue Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser nun vorgestellt hat. Der frühere Porsche-Entwicklungsleiter sagt dazu: „Beyond100+ dient uns als Leitlinie für die Ausweitung unserer Ambitionen über das Jahr 2030 hinaus. Gleichzeitig halten wir an unserem Ziel der Dekarbonisierung fest und werden ab 2035 nur noch rein elektrische Fahrzeuge anbieten, um unseren Ruf als britischer Hersteller außergewöhnlicher Automobile seit mehr als einem Jahrhundert und darüber hinaus zu untermauern.“ Das Programm sei eine Anpassung an das heutige wirtschaftliche, marktwirtschaftliche und gesetzliche Umfeld, so Walliser weiter.

Wallisers Vorgänger Adrian Hallmark hatte bereits im März das Elektro-Ziel auf 2033 verschoben und angekündigt, für die Übergangszeit „Hunderte Millionen“ in Plugin-Hybride zu investieren. Und tatsächlich zeigt sich nun das Ergebnis dieses Strategiewechsels: Der Continental GT Coupé, der Continental GT Convertible und der Flying Spur werden ab sofort ausschließlich mit dem neuen Ultra Performance V8-Plugin-Hybridantrieb angeboten, während die Produktion des klassischen W12-Motors in Crewe nach über 20 Jahren eingestellt wurde.

Das erste vollelektrische Fahrzeug von Bentley soll nun definitiv 2026 auf den Markt kommen. Es soll als „weltweit erster echter Luxus-SUV für die Stadt ein neues Segment bilden“, wie das Unternehmen mitteilt. Der Stromer wird am Stammsitz in Crewe entworfen, entwickelt und produziert – und soll laut früheren Berichten auf der Platform Premium Electric (PPE) basieren, die von Audi und Porsche gemeinsam entwickelt wurde. Bentley ist im VW-Konzern seit 2021 Audi unterstellt.

Der Bau einer „Dream Factory“ für die elektrische Zukunft von Bentley am historischen Standort Crewe läuft unterdessen auf Hochtouren. Dort entstehen ein neues Designzentrum, eine neue Lackiererei und eine neue Montagelinie für Elektroautos. Mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Pfund handelt es sich um das größte selbstfinanzierte Investitionsprogramm in Bentleys 105-jähriger Geschichte.

