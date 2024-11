Charge Now bietet Rabattpakete bei Aral Pulse

Die beiden neuen Charge-Now-Pakete ermöglichen deutlich geringere kWh-Kosten bei Aral Pulse als es ohne monatliche Grundgebühr möglich ist. Direkt bei Aral Pulse werden für eine Kilowattstunde derzeit 0,79 Euro berechnet, im Rahmen der Kooperation mit dem ADAC sind über den Ladedienst ADAC e-Charge für Mitglieder des Autoklubs 0,57 Euro pro kWh ohne Grundgebühr möglich.

Charge Now bzw. DCS bietet jetzt zwei Pakete für günstigeres Laden bei Aral Pulse. Voraussetzung ist der „Urban“-Tarif von Charge Now, der einmalig 9,90 Startgebühr (inkl. Ladekarte) kostet, es fallen aber keine monatlichen Fixkosten an. Dafür variieren die Preise an AC- und DC-Ladepunkten je nach Anbieter. „Aral Pulse light“ kostet 4,99 Euro pro Monat und bietet einen Rabatt von 35 Prozent auf den kWh-Preis des „Urban“-Tarifs bei Aral Pulse. Derzeit ist so das Laden für 0,49 €/kWh möglich. „Aral Pulse premium“ kostet 9,99 Euro im Monat, bietet aber 50 Prozent Rabatt – bzw. aktuell einen kWh-Preis von 0,39€.

Sprich: Schon ab 26 kWh pro Monat, die bei Aral Pulse geladen werden, haben Kunden die zehn Euro Grundgebühr eingespart – mit 10,14 Euro Ladekosten (bzw. 20,04 Euro inkl. Grundgebühr) anstatt 20,54 Euro mit dem Ad-Hoc-Preis. Für ADAC-Mitglieder ändert sich diese Kalkulation leicht, hier ist das Premium-Paket ab 55 kWh pro Monat günstiger.

Urban-Tarif Aral Pulse light Aral Pulse Premium AC variabel* – – DC variabel* -35 % / 0,49€/kWh -50 % / 0,39 €/kWh * zzgl. 0,35€ je Ladevorgang

Wichtig: Charge Now sichert nicht die hier genannte kWh-Preise über die Pakete zu, sondern den Rabatt von 35 bzw. 50 Prozent auf die kWh-Kosten des „Urban“-Tarifs. Ändern sich dort die Preise, können sich nach Abzug des Rabatts auch die Preise in den beiden Paketen ändern. „Der jeweils aktuelle Preis wird dir vor Start des Ladevorgangs auf der Karte in der App oder auf der Website von CHARGE NOW angezeigt“, so das Unternehmen.

Die beiden Pakete haben eine anfängliche Laufzeit von einem Monat. „ kann vom Kunden zum Vertragsende gekündigt werden. Das Vertragsgültigkeitsdatum ist der Tag eines Monats, der dem Tag vorausgeht, der dem Datum der Buchung des Pakets entspricht“, schreibt DCS. Wurde das Paket zum Beispiel am 7. eines Monats gebucht, ist der Vertragsschluss der 6. Tag der Folgemonate.

