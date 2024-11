VHH rüstet Depot in Norderstedt für E-Busse um

Die planmäßige Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 geplant, wie die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) mitteilen. Auf über 11.000 Quadratmetern sollen 60 Busse stationiert werden. Allerdings werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig laden können, denn es sind 45 Ladepunkte geplant.

Einem Rendering zufolge wird es auch keine große Halle sein, die Lade-Anlage ist unter freiem Himmel geplant. Die Ladepunkte werden in elf Spuren aufgeteilt – in der Mitte durch eine Brandwand voneinander getrennt. „Jeder Ladepunkt wird eine Ladeleistung von 150 kW haben. Über eine Trafostation auf dem Grundstück, werden die Busse mit Strom versorgt. Die Stromversorgung wird zum Großteil von oben herab an die Busse geführt, dazu wird die Fläche mit einem Tragwerk überbaut“, so die VHH. Die Überdachungen werden teilweise begrünt.

Die Abstellanlage mit der Ladeinfrastruktur wird auf der Fläche eines alten Büro- und Werkstattgebäudes errichtet, das bereits abgerissen wurde. Es wird aber auch einen neuen Bau auf dem Grundstück geben: Das Verwaltungs- und Werkstattgebäude beherbergt neben der Werkstatt auch eine Wasch- und Pflegespur für die E-Busse. Das Objekt wird mit Erdwärme und grünem Strom versorgt (wie auch die Ladepunkte) und verfügt über eine PV-Anlage auf dem Dach.

Die E-Busse, die ab 2026 auf dem neuen Betriebshof Norderstedt stationiert sein werden, sollen planmäßig auf den Linien 178, 278, 378, 478, 578, 192, 493, 193, 293, 393, 793, 796, 7141, 196 verkehren.

E-Busse setzen die VHH seit recht genau zehn Jahren ein. Inzwischen ist ein Drittel der Flotte rein elektrisch – genau sind es derzeit 277 von etwas über 800 Fahrzeugen. Ursprünglich sollte im Jahr 2030 die Busflotte vollständig lokal emissionsfrei unterwegs sein. Mittlerweile will das Unternehmen dieses Ziel „bis in die 2030er Jahre“ erreichen – unter anderem, weil Betriebshöfe, Ladeplätze, Werkstätten und Umspannwerke nicht schnell genug gebaut werden können.

vhh-mobility.de