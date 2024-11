Erste Leapmotor-Kundenauslieferung in Deutschland erfolgt

Seit Ende September kann der Leapmotor T03 zu Preisen ab 18.900 Euro in Deutschland bestellt werden, zudem erhältlich ist der C10, ein SUV, ab 36.400 Euro. Kommendes Jahr folgt dann mit dem B10 ein Kompakt-SUV, das womöglich im Opel-Werk in Eisenach gebaut werden könnte.

Leapmotors Partner in Europa ist der Autokonzern Stellantis, zu dem Marken wie Peugeot, Fiat oder Opel zählen. Stellantis steckt große Hoffnungen in die Partnerschaft mit Leapmotor und hat 1,5 Milliarden Euro in Leapmotor investiert, um sich 21 Prozent von Leapmotor selbst sowie 51 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Leapmotor International zu sichern, das den Vertrieb u.a. in Europa verantwortet. Die Partnerschaft ist für Stellantis auch deswegen attraktiv, weil es angesichts der sich kommendes Jahr verschärfenden CO2-Flottenziele der Europäischen Union die CO2-Emissionen der Verbrenner von Marken wie Citroen, Fiat, Opel oder Peugeot mit den Null-Emissionen von Leapmotor-Elektroautos ausgleichen kann.

Durch die enge Partnerschaft mit Stellantis profitiert Leapmotor von dessen engmaschigen Vertriebsnetz. Die Elektroautos von Leapmotor werden schon heute an 40 Händlerstandorten in Deutschland angeboten und insgesamt an 200 Standorten in 13 Märkten. Bis Ende 2025 soll die Anzahl auf 120 Verkaufsstellen in Deutschland und auf 500 Locations in Europa und anderen Weltregionen anwachsen. Ausgenommen von der Vertriebspartnerschaft ist China, wo Leapmotor den Vertrieb selbst verantwortet.

Doch zurück zur Übergabe des ersten Leapmotor-Fahrzeugs an eine Kundin in Deutschland: Es wurde vom Händler Klaus + Co. in Flensburg an Birgit Erdal überreicht. Sie sagt: „Ich bin bereits seit vielen Jahren E-Auto-Fahrerin. Für den T03 habe ich mich aufgrund des für ein so kleines Fahrzeug riesigen Innenraums entschieden. Beeindruckt bin ich außerdem vom unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.“

Der Geschäftsführer von Klaus + Co, Andreas Dornburg, sagt über die Integration von Leapmotor in das Angebot des Autohauses: „Leapmotor begeistert die technikaffine Kundschaft mit qualitativ hochwertiger Technologie, die Maßstäbe setzt, und einem extrem guten Preis-Leistungsverhältnis. Die bezahlbaren Modelle von Leapmotor werden den Hochlauf der Elektromobilität mit neuen Zielgruppen in unserer Region spürbar beschleunigen und sind damit die perfekte Ergänzung unseres Stellantis-Angebots.“

Das Leapmotor-Team in der deutschen Stellantis-Zentrale in Rüsselsheim ist mit dem bisherigen Feedback von Händlern und Kunden zufrieden: „Unser Start in Deutschland ist bisher erfolgreich verlaufen. Wir haben viele Anfragen auf Handels-Seite und auch auf Kunden-Seite spüren wir ein reges Interesse. Besonders positiv stimmt mich, dass drei von vier Kunden, die wegen Leapmotor in den Showroom kommen, vorher noch nie bei einem Stellantis-Partner waren. Wir sind überzeugt, dass die Marke Leapmotor das Stellantis-Portfolio abrundet und hervorragend ergänzt“, sagt Leapmotor-Deutschlandchef Martin Resch. Deutschland sei einer der wichtigsten Märkte bei der internationalen Expansion von Leapmotor: „Daher haben wir ambitionierte Ziele für den hiesigen Markt“, so Resch weiter.

stellantis.com