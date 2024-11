Roaming beim Lkw-Laden: Traton kooperiert mit Hubject

Die Kooperation zwischen Traton Charging Solutions und dem in Berlin ansässigen Anbieter von Roaming-Technologie soll den Wirkbereich der Ladedienst-Tochter ausweiten und „Türen öffnen für potenzielle globale Partnerschaften“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Kunden erhalten konkret Zugang zu einem von Hubjects Roaming-Plattform unterstützten Ladenetz, wobei sie weiter die bestehenden Dienste „Scania Charging Access“ und „MAN Charge&Go“ nutzen können.

Die Plattform vereinfache die Ladevorgänge durch einen integrierten Zugang, eine einzige Rechnung und eine einheitliche Preisgestaltung, teilen die Partner mit. Hubject-CEO Christian Hahn bezeichnet die Kooperation daher als wichtigen Schritt, um die Einführung von elektrischen Nutzfahrzeugen voranzutreiben. „Unsere gemeinsamen Anstrengungen werden dazu beitragen, ein nahtloses Ladeerlebnis zu schaffen, das den Anforderungen dieses schnell wachsenden Sektors gerecht wird.“

Traton Charging Solutions und Hubject kennen sich bereits länger, denn beide Akteure engagieren sich seit 2023 als Vordenker bei der Definition von Point of Interest (POI)-Datenmodellanforderungen für das Laden von Nutzfahrzeugen in der EU. Diese Initiative soll sicherstellen, dass sich das Ladesystem so entwickelt, dass es den betrieblichen Anforderungen von Lkw- und Busbetreibern gerecht wird.

Die Gründung von Traton Charging Solutions liegt inzwischen ein Jahr zurück. Derzeit verfügt die Ladedienst-Tochter nach eigenen Angaben über ein Netzwerk von rund 150 für Nutzfahrzeuge geeignete Ladestationen mit mehr als 400 Ladepunkten in Europa. „Es ist unglaublich, was wir in zwölf Monaten erreicht haben. Zuvor war die Erfahrung für Flottenkunden, was den Zugang zu Ladestationen und die Verwaltung von Zahlungen angeht, unterdurchschnittlich. Um das Vertrauen in die Elektromobilität zu stärken, mussten wir den Kunden Einfachheit und Komfort bieten“, sagtDr. Petra Sundström, Geschäftsführerin von Traton Charging Solutions.



volkswagen-group.com, traton.com, hubject.com