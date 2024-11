Dachser stellt in Kölner Stadtzentrum emissionsfrei zu

Das City-Projekt läuft bei Dachser unter dem Label „Dachser Emission-Free-Delivery“. Bereits Anfang 2023 hatte der Logistikspezialist verkündet, neben seinen bereits andernorts realisierten emissionsfreien Liefergebieten weitere ein Dutzend analoge Zonen in vielen europäischen Großstädten definieren zu wollen. Darunter in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warschau, Wien – und eben in Köln.

Dort erstreckt sich die Zone nun linksrheinisch über die Innenstadt im Ring innerhalb der Inneren Kanalstraße. Sie umfasst also unter anderem den historischen Stadtkern um den Kölner Dom, den Hauptbahnhof, die Altstadt Süd, die Zülpicher Straße, den Aachener Weiher, Alter Markt, Heumarkt, Neumarkt sowie die Einkaufsstraßen Breite Straße, Hohe Straße und Schildergasse. Das Bekenntnis zum emissionsfreien Zustellung betrifft laut Dachser dabei „sämtliche Anlieferungen und Abholungen von ungekühlten Waren, die dort für die Kunden durchgeführt werden“.

Eingesetzt werden konkret zwei Elektro-Lkw vom Typ Fuso eCanter mit 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und Platz für elf Standardpaletten. Und ein E-Transporter des Typs Renault Master E-Tech mit 3,5 Tonnen und fünf Palettenstellplätzen. Aufgeladen werden die drei Fahrzeuge mit Grünstrom an der Dachser-Niederlassung in Köln-Gremberghoven.

„Der Start von Dachser Emission-Free Delivery hier in Köln ist ein wichtiger Meilenstein, um Erfahrungen mit alternativen Antrieben zu sammeln und uns auf mögliche Einfahrtsverbote für Verbrenner vorzubereiten,“ sagt Alexander Haak, General Manager European Logistics des Dachser Logistikzentrums Köln. „Die drei Null-Emissions-Fahrzeuge sind sauber und leise auf den teils engen Straßen unterwegs. Das schätzen unsere Kunden sehr.“

In Köln hat Dachser nach eigenen Angaben bereits 2019 ein Lastenfahrrad für die Zustellung in der Innenstadt getestet. Die beiden ersten E-Lkw gingen 2022 in den Dienst. Mit dem dritten E-Fahrzeug, das diesen Sommer hinzukam, sah sich Dachser nun in der Lage, auch in Köln eine innerstädtische , emissionsfreie Lieferzone zu realisieren. Köln sei nun eine von mittlerweile 16 europäischen Städten, in der man dieses Konzept in den Logistikalltag überführt habe, so das Unternehmen. Weitere acht Städte sollen bis Ende 2025 folgen. In Deutschland gibt es solche Zonen neben Köln bereits in Berlin, Dortmund, Freiburg, Hamburg, München und Stuttgart.

„Der Straßengüterverkehr in der Europäischen Union wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten schrittweise auf Lkw mit emissionsfreien Antrieben umgestellt, je nach Einsatzszenario batterieelektrisch oder mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Als Familienunternehmen sehen wir es als Teil unserer Verantwortung, uns schon heute auf diese tiefgreifende Transformation der Transport- und Logistikbranche vorzubereiten und sie aktiv mitzugestalten“, sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics bei Dachser.

