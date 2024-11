Mercedes-Benz Vans und E.ON partnern in Osteuropa bei Ladeinfrastruktur

Die Partnerschaft zielt darauf ab, Unternehmen mit 360°-Lösungen für ihren Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen. E.ON liefern den Kunden von Mercedes-Benz Vans das gesamte Paket, von der maßgeschneiderten Beratung bis zur Installation und Wartung von Ladeinfrastruktur, so dass jedes Unternehmen, ob groß oder klein, Schritte zur Dekarbonisierung unternehmen kann.

„Wir freuen uns über den Beginn dieser innovativen Zusammenarbeit mit E.ON. Während wir die Entwicklung der Automobilindustrie hin zu nachhaltigen Lösungen beobachten, zielt unsere Partnerschaft darauf ab, einen reibungslosen Übergang für Unternehmen in ganz Mittel- und Osteuropa zu ermöglichen. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement, nachhaltige Mobilität voranzutreiben und den Elektrifizierungsprozess zu unterstützen“, sagt Stephan Kunze, Head of Sales & Marketing Vans Eastern / Central Europe.

Davide Villa, CEO von E.ON Drive, fügte hinzu: „Der Aufstieg des Last-Mile-Logistiksektors steht unmittelbar bevor, und unser Ziel ist es, die Dekarbonisierung dieser wachsenden Branche zu ermöglichen. Mit Mercedes-Benz Vans CEE haben wir den richtigen Partner gefunden, um das Geschäft in dieser Branche grün und nachhaltig zu gestalten. Wir unterstützen diese einzigartige Partnerschaft voll und ganz, da sie Innovationen fördert und die nachhaltige Mobilität vorantreibt“.

Die Partnerschaft sei darauf ausgerichtet, die Anforderungen von Unternehmen, die ihre Flotten auf Elektromobilität umstellen wollen, zu erfüllen. Dabei stehe die Bereitstellung von passender Ladeinfrastruktur für Unternehmensflotten im Mittelpunkt der Zusammenarbeit, so E.ON. Geschäftskunden, die Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz Vans CEE und seinen Händlern kaufen, können sich von E.ON professionell beraten lassen, um Vorschläge für die besten verfügbaren Ladelösungen zu erhalten, die auf jeden einzelnen Geschäftskunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus unterstützt E.ON auch bei der Installation und Wartung der Ladegeräte und bietet dazu passende Dienstleistungen an.

„Durch die Bereitstellung kompletter Ladelösungen befähigen wir Unternehmen, Elektromobilität vertrauensvoll anzunehmen und zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft beizutragen“, sagte Alexandru Rugina, COO Mercedes-Benz Vans Rumänien.

Perspektivisch soll die Partnerschaft auch Kühlung und andere integrierte Energielösungen (Smart Charging), Strom- und Ökostromtarife, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke umfassen. Durch die Partnerschaft wird Mercedes-Benz Vans die Möglichkeit haben, neue integrierte Energielösungen je nach Marktreife zu nutzen, sowie spezielle Stromtarife für Kunden, die sich für das Programm angemeldet haben.

Andrea Krämer, Head of Global Sales, E.ON Drive, betonte: „Wir bei E.ON freuen uns, im Rahmen dieser Partnerschaft unser umfassendes eMobility-Ökosystem anbieten zu können, das dynamisches Lastmanagement, PV-Systeme, Speichersysteme und AC-DC-Ladeinfrastruktur sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen für wirklich nachhaltige Gesamtlösungen umfasst. Als Komplettlösung für die Kunden von Mercedes-Benz Vans bündelt diese Zusammenarbeit die volle Stärke von zwei starken Akteuren in ihren Branchen, um den Logistiksektor auf der letzten Meile Hand in Hand zu dekarbonisieren“.

