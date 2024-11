BMW-Werk Regensburg setzt auf Wasserstoff-Logistikfahrzeuge

Das umfasst das Presswerk, den Karosseriebau und die Fahrzeugmontage, wie BMW mitteilt. Bis 2030 soll die schrittweise Umstellung abgeschlossen sein. Aktuell ist die Regensburger Werkslogistikflotte komplett mit Elektroantrieb ausgestattet, es sind rund 230 Routenzug-Schlepper und Gabelstapler. Die bei Flurförderfahrzeugen eingesetzten Batterien müssen pro Schicht zwei Mal gewechselt werden, so BMW. Das Handling beim Batterietausch „erfolgt manuell per Kran, dauert rund eine Viertelstunde und benötigt Platz“.

Das will das Unternehmen künftig vermeiden, in dem auf Wasserstoff als Energieträger umgestiegen wird. Dafür wird BMW nach eigenen Angaben im Regensburger Werk bis Anfang 2026 ein zwei Kilometer langes Leitungsnetz sowie sechs dezentrale Tankstellen installieren. So sollen die Produktionsbereiche mit Wasserstoff versorgt werden.

Angeliefert werden soll der Wasserstoff über spezielle Trailer, die laut BMW auch als Zwischenspeicher dienen. Wo und von wem der Wasserstoff erzeugt wird, gibt der Autobauer in der Mitteilung nicht an. Die zuständige Projektleiterin Katharina Radtke schätzt aber, dass nach der kompletten Umrüstung 2030 der Jahresverbrauch an Wasserstoff bei rund 175 Tonnen liegen wird.

„Mit der Umstellung von Strom auf Wasserstoff in der Produktionslogistik erweitern wir den Energiemix in unserem Werk. Gleichzeitig optimieren wir die Logistikprozesse und sparen wertvolle Flächen“, sagt Radtke. „Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass die Betankung – ähnlich wie mit herkömmlichen Kraftstoffen – in kürzester Zeit möglich ist. Die benötigten Tankstellen werden dezentral in den unterschiedlichen Produktionsbereichen installiert und nur wenig Platz benötigen.“

In Regensburg werden die Baureihen X1 und X2 gebaut – vom Verbrenner über die Plug-in-Hybride bis hin zu den Batterie-elektrischen Versionen iX1 und iX2. Künftig sollen auch Elektroautos der Neuen Klasse aus Regensburg kommen. Das Werk ist auf bis zu 1.400 Fahrzeuge am Tag ausgelegt. Neben den Elektroautos werden auch die Hochvoltbatterien in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fahrzeugwerk aus zugelieferten Zellen montiert.

bmwgroup.com