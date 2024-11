Fortescue will über hundert E-Bergbaumaschinen bei XCMG bestellen

Der neue Vertrag kommt wenige Monate nach dem Megadeal von Fortescue mit Liebherr über die Lieferung von 475 E-Fahrzeugen für 2,8 Milliarden US-Dollar sowie der Bestellung von 30 elektrischen Planierern bei MacLean.

Die Vereinbarung mit Fortescue ist XCMGs bislang größter Vertrag außerhalb Chinas für Bergbauausrüstungen. Er sieht die Lieferung von Batterie-elektrischen Radladern, Planierraupen, Wasserfahrzeugen, Schwimmdocks und Gradern an Fortescues Bergbaubetriebe in Pilbara bis 2030 vor. Die ersten Geräte soll voraussichtlich ab 2026 zum Einsatz kommen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Dekarbonisierung unseres Pilbara-Eisenerzbetriebs und der Beseitigung unserer Scope 1- und 2-Emissionen bis 2030. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir Hunderte von Diesel-Bergbaumaschinen am Ende ihrer Lebensdauer gegen emissionsfreie Alternativen austauschen“, sagte Dino Otranto, Vorstandsvorsitzender von Fortescue Metals, auf der bauma China in Shanghai „Da sich die Bergbauindustrie weltweit weiterentwickelt, sind wir stolz darauf, an der Spitze der Innovation im Bereich der wertschöpfenden grünen Technologie zu stehen und der Welt zu zeigen, dass die Industrie dekarbonisiert werden kann.“

XCMG-Chef Yang Dongsheng sagte, das XCMG schon 18 Prozent seines Umsatzes mit alternativ angetriebenen Maschinen erziele. XCMG sei bestrebt, ein intelligentes, umweltfreundliches Unternehmen von Weltrang aufzubauen „Diese Zusammenarbeit mit Fortescue wird einen wichtigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und zur Entwicklung einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft leisten“, so Dongsheng abschließend.

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, dass BYD drei spezielle Batteriepacks für elektrische Baumaschinen vorgestellt hat. Diese sollen als erstes in Off-Highway-Fahrzeugen von XCMG zum Einsatz kommen. Wie bei BYD üblich setzen die Packs auf LFP-Zellen – die Lithium-Eisenphosphat-Chemie gilt als robust und kommt ohne Materialien wie Nickel und Kobalt aus.

fortescue.com