Seat-Marke Cupra will in den USA Fuß fassen

Cupra gibt an, erste Gespräche mit der Penske Automotive Group aufgenommen zu haben, um ein US-Händlernetz zu etablieren. Obwohl Cupra erst seit sechs Jahren eine eigenständige Marke ist, hegt sie Ambitionen, ein globaler Akteur zu werden. Dabei sieht die Seat-Tochter die Markteinführung in den USA als „entscheidenden Meilenstein“ auf diesem ehrgeizigen Weg.

Cupra will eine solide Vertriebs- und Einzelhandelsstrategie etablieren, um in den USA erfolgreich zu sein. Die Penske Automotive Group bezeichnet die Marke als eine der größten Autohändler-Ketten des Landes. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Volkswagen, Audi, Porsche und Bentley in den USA zusammen. „Die führende Rolle der Penske Automotive Group in der Branche und ihre Erfahrung mit dem Volkswagen-Konzern machen diese Partnerschaft sehr vielversprechend“, sagt Wayne Griffiths, CEO von Cupra und seiner Muttergesellschaft Seat.

Cupra vertreibt zurzeit zwei Elektromodelle (Born und Tavascan) und vier Verbrennermodelle (Ateca, Leon einschließlich Leon Sportstourer, Formentor und Terramar). Den Ateca bieten die Spanier auch als Plug-in-Hybrid an. Als drittes Elektroauto soll 2025 das kleinere SUV Ravan folgen. In den USA will der spanische Autohersteller zunächst eine rein elektrische Variante des Formentor und einen größeren elektrischen Crossover-SUV verkaufen.

Griffiths kündigte diese Elektrofahrzeuge auf Seats Jahresmedienkonferenz 2024 an: „Heute bestätige ich, dass der Cupra bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf den US-Markt kommen wird. Wir wissen, dass es bei einem Markteintritt in den USA immer darauf ankommt, gut vorbereitet zu sein und es richtig zu machen. Nachdem wir die Marke getestet haben, wissen wir, dass unsere Autos das widerspiegeln werden, was die Kunden in den Vereinigten Staaten suchen. Wir wollen zunächst mit zwei vollelektrischen Modellen an den Start gehen – einer batterieelektrischen Version des Formentor und einem größeren elektrischen Crossover-SUV.“

Cupra plant, den größeren Elektro-SUV für die USA in einem Volkswagen-Werk in Mexiko zu bauen, möglicherweise in Sanctorum (Puebla). „Wir wollen Synergien innerhalb des Markenkerns nutzen, indem wir diesen Crossover-SUV in Volkswagen-Werken in der nordamerikanischen Region, einschließlich Mexiko, produzieren“, so Griffith weiter. Zunächst will das Unternehmen seine Autos in den USA aber nur in ausgewählten Bundesstaaten anzubieten, die mit seinen „Kernwerten übereinstimmen“.

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.