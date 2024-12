Ceva Logistics und BMW erproben E-Autotransporter

Im Rahmen eines Pilotprojekts befördert Ceva Logistics seit September neue BMW- und Mini-Fahrzeuge vom Standort Marly-La-Ville an ein Partnernetzwerk in der Region Paris. Dabei nutzt das Unternehmen einen elektrischen Autotransporter, um dessen Praxistauglichkeit in städtischen und vorstädtischen Gebieten zu testen. Das Programm läuft bis zum Ende des ersten Quartals 2025, anschließend streben die Partner „eine vollständige Evaluierung“ an.

Für Ceva Logistics handelt es sich um eine Premiere. Der in Marseille ansässige Logistikdienstleister ist zwar ambitioniert und will seine weltweite Flotte an Elektrofahrzeugen bis Ende 2025 auf 1.450 Exemplare erweitern (zurzeit sind es 450 Einheiten). Einen strombetriebenen Autotransporter hatte das Unternehmen bisher aber noch nicht im Dienst. Zu dem Volvo-Transporter selbst veröffentlichen die Partner in ihrer Mitteilung keine Details. Auf einem mitgelieferten Pressebild ist aber zu sehen, dass der Aufbau von Lohr stammt und die Basis des Trucks ein Volvo FM Electric ist. Aufgeladen wird das Exemplar laut Ceva Logistics „bei Bedarf zwischen den Touren oder am Abend bei der Rückkehr zum Standort Marly-la-Ville“. Die tägliche Route betrage 270 Kilometer, heißt es. Im Laufe des Testprogramms sollen so 30.000 Kilometer zusammenkommen.

Ob es danach bei Ceva und BMW mit dem elektrischen Car Carrier weiter geht, hängt mit der Auswertung der Telematikdaten zusammen. „Die Ergebnisse werden über die Fortführung des Projekts entscheiden“, heißt es. Die BMW Group France betont aber explizit, die Lösung grundsätzlich in Zusammenarbeit mit Ceva in größerem Umfang einsetzen zu wollen. Beide Seiten kennen sich schon länger: Die Partnerschaft zwischen CEVA Logistics und der BMW Group France besteht bereits seit 2018 und wurde kürzlich um weitere zwei Jahre verlängert. Ceva Logistics transportiert in diesem Kontext jährlich rund 90.000 Fahrzeuge von Marly-la-Ville, Marckolsheim und Le Havre.

Vincent Salimon, CEO der BMW Group France, kommentiert: „Die Verringerung der CO2-Belastung durch unsere Aktivitäten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer CSR-Strategie in Frankreich, insbesondere für den Vertrieb unserer neuen Fahrzeuge. Deshalb sind wir stolz darauf, mit CEVA Logistics zusammenzuarbeiten, um die Dekarbonisierung unserer Logistik zu beschleunigen und eine Vorreiterrolle bei der Integration von nachhaltiger Entwicklung in unseren Betrieb zu übernehmen.“

Emmanuel Cheremetinski, Leiter der globalen Fertigfahrzeuglogistik bei Ceva Logistics, ergänzt: „Wir sind besonders stolz auf die Partnerschaft, die wir in den letzten sechs Jahren mit der BMW Group France aufgebaut haben. Jahr für Jahr haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, die anspruchsvollsten Logistikanforderungen eines führenden Automobilherstellers zu erfüllen. Dieses Pilotprojekt für Elektro-Autotransporter ist ein Beleg für unsere gemeinsame Entschlossenheit, gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltigere Logistiklösungen umzusetzen.“

Ceva plant bekanntlich, kommendes Jahr auf 1.000 elektrische Lieferwagen, 300 Elektro-Lkw und 150 Elektro-Sattelzugmaschinen zu kommen, die im eigenen Fuhrpark, im Stückgutverkehr und bei der Zustellung auf der letzten Meile eingesetzt werden sollen. Außerdem in Sonderprojekten wie dem 2023 gestarteten Joint Venture European Clean Transport Network. Dabei handelt es sich um ein unter anderem von Ceva vorangetriebenes Vorhaben, um ein Netz aus Tank- und Ladestationen für Wasserstoff-, Biogas- und Elektro-Lkw entlang europäischer Autobahnen aufzubauen und zu betreiben.

Ceva selbst bezeichnet sich als Repräsentant der Drittanbieter-Logistik mit einer breite Palette an End-to-End-Lösungen in der Kontraktlogistik, dem Luft-, See- und Landtransport sowie im Transport von Fertigfahrzeugen. Der in Marseille beheimatete Konzern verfügt eigenen Angaben zufolge über weltweit rund 110.000 Mitarbeiter an gut 1.300 Standorten. Neben den Fahrzeugen des eigenen Betriebsmodells will Ceva auch die Umstellung auf E-Fahrzeuge bei einigen seiner Subunternehmer forcieren.

cevalogistics.com