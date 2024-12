NES liefert Ladestationen für Fährbetreiber Fjord1

Die Strecke zwischen beiden Orten ist 5,6 Kilometer lang und führt über den Sognefjord. Sie ist eine der wichtigsten Fährverbindungen des Landes, dort werden 1,2 Millionen Autos pro Jahr transportiert. Fjord1 hatte die Ausschreibung der Verbindung Ende vergangenen Jahres gewonnen – konkret für den Zeitraum 1. September 2026 bis 31. August 2034 – und wird die Verbindung mit vier neuen emissionsfreien Schiffen betreiben, die jeweils Platz für 120 Pkw bieten. Die Fähren werden im 15-Minuten-Takt verkehren. Dies ist eine Verbesserung im Vergleich zu heute, wo es drei Schiffe und einen 20-Minuten-Takt gibt.

Eine der beiden Onshore-Ladestationen wird an der Anlegestelle in Lavik und die andere in Oppedal installiert. Die Fähren sollen im Hafen in etwa zehn Minuten voll aufgeladen werden. Für das Vorhaben wird NES im Jahr 2026 zwei komplette Ladestationen in Containern ausliefern, einschließlich Transformatoren, Schalttafeln, Steuerungssystem und Datenerfassungssystem, sowie dem Ladestecker, der die Ladestationen mit den Schiffen verbindet.

„Fjord1 freut sich sehr über die Vereinbarung mit Norwegian Electric Systems über die Lieferung der Ladestationen für die Fährüberfahrt Lavik-Oppedal. Diese Partnerschaft ist einer von vielen wichtigen Schritten hin zu einem umweltfreundlicheren Fährbetrieb. Wir haben bereits in der Vergangenheit ähnliche Lieferungen erhalten und sind mit der Zusammenarbeit mit NES sehr zufrieden“, sagt Odd Bjarte Johnsen, der Projektleiter von Fjord1.

„Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrere Onshore-Ladestationen geliefert, so dass dies für NES ein sehr vertrautes Gebiet ist. Allerdings werden diese Ladestationen weiterentwickelt, um dem autonomen Betrieb der Fähren gerecht zu werden“, sagt Siv Remøy-Vangen, Geschäftsführer von NES.

Der Auftrag für die Onshore-Ladestationen ist der dritte, den Norwegian Electric Systems für die Lavik-Oppedal-Fähren erhalten hat. Zunächst beauftragte der türkische Schiffbauer Tersan Shipyard NES im März dieses Jahres als Systemintegrator mit der Lieferung kompletter Systeme für die Energieversorgung, die Automatisierung und die Brückenkonstruktion einschließlich Navigations- und Kommunikationslösungen für die vier Fähren. Ende Mai beauftragte der Fjord1 die NES bereits mit der Entwicklung von Systemen für die Automatisierung von Schiffsfunktionen und die autonome Navigation für die Fähren.

Fjord1 betreibt mehr als 80 Schiffe in Norwegen und setzt dabei stark auf die Elektrifizierung seiner Fähren. 2021 hat das Unternehmen NES damit beauftragt, als Systemintegrator drei Fähren von Gas- und Dieselantrieb auf Batteriebetrieb umzurüsten. Bereits im August 2020 hat NES die Antriebssysteme für fünf E-Fähren von Fjord1 geliefert. 2018 hatte Fjord1 sieben Elektro-Fähren bei Havyard bestellt, 2017 fünf Hybrid-Fähren bei NES.

