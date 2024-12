BYD überarbeitet den Dolphin

Bei dem BYD Dolphin, der jetzt in dem Fahrzeugkatalog des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlicht wurde, handelt es sich um eine dezente Weiterentwicklung des bekannten Modells. Das Design an der Front wurde leicht überarbeitet, mit den neu gezeichneten Scheinwerfern und Lufteinlässen wirkt der überarbeitete Dolphin etwas dynamischer. In der Seitenansicht gibt es kaum Änderungen und am Heck wurde der „Build Your Dreams“-Schriftzug gegen dasKürzel BYD getauscht – zudem gibt es auch hier ein neues Leuchtendesign. Es bleibt beim Radstand von 2,77 Metern und einer Gesamtlänge von unter 4,30 Metern.

Mit dem Facelift wird das Motoren-Angebot erweitert. Im Zulassungsantrag werden drei Leistungsstufen genannt, de auf 70, 130 und 150 kW kommen. Bisher gibt es im Dolphin nur mit 70 kW (mit dem 44,5-kWh-Akku) und 150 kW (mit dem 60,5-kWh-Akku). Die Typbezeichnungen der Motoren deuten darauf hin, dass es sich bei der neuen 130-kW-Option um einen Ableger des bekannten 150-kW-Motors handelt.

Mit welcher Batterie die drei Motoren kombiniert werden, geht aus dem Zulassungsantrag nicht hervor. Dort wird nur angegeben, dass die gesamte Baureihe (wenig überraschend) auf die BYD-eigene Blade-Batterie mit LFP-Zellchemie setzt. Es ist aber nicht bekannt, auf welchen Energiegehalt oder welche Reichweite die jeweiligen Modelle kommen. BYD soll für 2025 eine neue Generation der Blade-Batterie planen, erst in dieser Woche sind weitere Details dazu durchgesickert.

Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: MIIT Bild: MIIT

Das Facelift mit der potenziell neuen Batterie ist auch für Europa relevant: Wie BYDs Europa-Chefin Stella Li in einem Interview angab, soll der Dolphin eines der ersten beiden Modelle sein, das ab Ende 2025 in der neuen Europa-Fabrik in Ungarn gebaut werden soll. Dabei hatten wir schon spekuliert, dass es sich dabei womöglich um eine überarbeitete Version handeln könnte, weil der aktuelle, importierte Dolphin zwar mit seinem Preis überzeugen kann, aber nicht unbedingt mit Features wie seiner Ladeleistung.

Die Preise für das Facelift-Modell sind noch nicht bekannt. In China wird der Dolphin derzeit zu Preisen zwischen 99.800 und 129.800 Yuan angeboten, was umgerechnet 13.070 bis 17.000 Euro entspricht. In Europa startet das Modell offiziell bei 30.990 Euro, mit der großen Batterie sind es 32.990 Euro.

In China ist es vorgeschrieben, dass neue Fahrzeuge mit einheitlichen Daten in einem offiziellen Katalog veröffentlicht werden, damit die Verbraucher das neue Modell mit anderen Fahrzeugen vergleichen können. Die Aufnahme in den Katalog ist der letzte große Schritt, bevor ein Modell die Zulassung für den Verkauf in China erhält.

carnewschina.com