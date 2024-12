BYD will Europa-Produktion Ende 2025 starten

Stella Li sagte im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „Capital“: „Wir werden den Hochlauf Ende 2025 starten. Die ersten beiden Autos, die wir produzieren, werden der Dolphin und der Atto 3 sein.“ Das dritte Auto, das in Europa gefertigt wird, soll der Atto 2 werden. Ursprünglich hatte BYD den Start mit einer europäischen Version des Kleinwagens Seagull geplant. Dieser werde aber erst als viertes Modell kommen.

Beim BYD Dolphin handelt es sich um einem Kompaktwagen von der Größe eines VW ID.3. In Deutschland gibt es den Dolphin mit 60-kWh-Batterie 427 km nach WLTP) ab 32.900 Euro, die versprochene Basisversion mit 45 kWh für 30.990 Euro ist aktuell wohl nicht bestellbar. Das SUV-Modell Atto 3 startet bei 37.990 Euro mit einer ebenfalls 60 kWh großen LFP-Batterie (420 km nach WLTP) – hier unser Fahrbericht. Ob es sich bei den in Europa gebauten Exemplaren aber 1:1 um die bekannten Modelle oder eventuell weiterentwickelte Versionen handelt, geht aus Lis Aussagen nicht hervor. Zum Beispiel bei der Ladeleistung konnten die beiden Modelle bisher nicht mit der Konkurrenz mithalten.

BYD hatte schon Ende 2023 den Bau einer Elektroauto-Fabrik in Ungarn angekündigt. Im Februar 2024 hieß es dann, das Werk solle binnen drei Jahren eröffnet werden. Mit einem Start of Production (SOP) Ende 2025 würde BYD dieses Ziel deutlich unterbieten. Erreicht wird es aber wohl nur mit der Planänderung, die beiden bekannten Kompakt-Modelle zuerst nach Europa zu verlagern. Der geplante E-Kleinwagen wird hingegen nach hinten geschoben.

„Capital“ folgert daraus, dass VW 2026 mit dem ID.2 „so wohl ohne eine Gegenofferte aus China starten“ werde. Das mag dann zwar auf BYD zutreffen, die Konkurrenz im 25.000-Euro-Segment wächst aber stetig – wie etwa in den vergangenen Tagen der Fiat Grande Panda und der Hyundai Inster zeigen.

Offen ist zudem, zu welchen Preisen BYD die in Europa hergestellten Fahrzeuge verkaufen kann. Klar ist, dass der Marktführer in China mit der Europa-Produktion seine Marktanteile auf dem Kontinent stark ausbauen will. Das Werk soll zwar nur langsam hochgefahren werden („Wir werden Stück für Stück vorgehen, ein Modell nach dem anderen bringen.“), spielt aber eine Schlüsselrolle in den Europa-Plänen der Chinesen. Laut Stella Li können dort später bis zu zwölf Modelle parallel gebaut werden. Dann will BYD den europäischen Markt nur mit in Europa gebauten Fahrzeugen bedienen – und den Import aus China komplett stoppen. Andere asiatische Hersteller wie Hyundai, Kia und Toyota, die in Europa Werke betreiben, fahren eine gemischte Strategie mit teils lokal gefertigten und importierten Modellen.

BYD hat sich nach einem schwachen Start in Europa, der klar hinter den internen Zielen blieb, in Deutschland von seinem Import-Partner Hedin getrennt und baut den Vertrieb jetzt in Eigenregie aus – das Ziel von Li sind 120 deutsche Standorte bis Ende kommenden Jahres. Mit dem Sealion 7 hat BYD das Modellprogramm um ein leistungsstarkes und schnell ladendes E-SUV ergänzt (hier unser Fahrbericht), allerdings setzt BYD in Europa künftig auch mehr auf Plug-in-Hybride, wie Li ankündigt. Damit biete man Kunden einen Einstieg in elektrifiziertes Fahren. „Wenn sie sich einmal an das Laden und die Vorteile des elektrischen Fahrens gewöhnt haben, können wir sie einfacher gewinnen“, so Li. Konkrete Modelle neben dem bisher einzigen PHEV in Europa, dem Seal U DM-i, wurden aber nicht angekündigt.

capital.de