Cyclic Materials beliefert Bergbaukonzern Glencore mit recyceltem Kupfer

Cyclic Materials wird für Glencore hochwertiges Kupfer bereitstellen, das es aus recyceltem Elektronikschrott gewinnt und verarbeitet. Glencore wird dieses Kupfer in seinen Anlagen Horne Smelter und Canadian Copper Refinery (CCR), die beide in Kanada liegen, weiterverarbeiten und zu Kupferkathoden veredeln, die in neuen Endprodukten wiederverwendet werden können.

„Wir freuen uns, mit Glencore beim Recycling von Kupfermaterialien zusammenzuarbeiten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Gewinnung wichtiger Partner für den Kauf unserer recycelten Materialien und bei der Schließung des Kreislaufs für alle kritischen Materialien, die wir produzieren werden“, sagte Ahmad Ghahreman, Mitbegründer und CEO von Cyclic Materials. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Glencore weiter auszubauen und unsere Abnahmevereinbarungen für die Primärmaterialien, die wir zurückgewinnen werden, zu erweitern“, so Ghahreman weiter.

„Wir teilen die Vision von Cyclic Materials, eine zirkuläre Lieferkette für die für die Energiewende erforderlichen Materialien zu schaffen“, sagte Kunal Sinha, Global Head of Recycling bei Glencore. „Die Aufnahme von Cyclic Materials als Partner erweitert den Umfang unserer Recyclingaktivitäten in diesem Bereich, da wir nun neben anderen Metallen, die wir bereits recyceln, wie z. B. Batteriematerialien, auch Kupfermaterialien aus Elektromotoren erhalten werden. Wir sehen, dass Cyclic Materials mit ihrem Fokus auf die Rückgewinnung seltener Erden eine kritische Marktlücke schließt, eine dringend benötigte Lösung, um die Nachhaltigkeit bei kritischen Materialien weiter voranzutreiben.“

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet mit dem Ziel, Seltene Erden sowie kritische Metalle wie Kupfer, Aluminium, Stahl, Kobalt und Nickel zu recyceln. Diese werden aus ausgedienten Elektromotoren, Windkraftanlagen, MRT-Geräten und Elektronikschrott aus Rechenzentren zurückgewonnen. 2023 führte BMW i Ventures die Serie-A-Finanzierungsrunde des Startups an, bei der Cyclic Materials insgesamt 27 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Im September 2024 folgte dann eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 53 Millionen US-Dollar, an der sich BMW i Ventures erneut beteiligte. Das Unternehmen plant, seine Geschäftstätigkeit auf ein weltweites kommerzielles Niveau zu bringen und neue Einrichtungen in den USA und in Europa eröffnen, um seine Partner vor Ort besser zu unterstützen.

businesswire.com