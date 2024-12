Switch Mobility zeigt neue E-Busse für Indien und Europa

Beide Busse teilen sich die Plattform und die Designsprache, unterscheiden sich aber auch in mehreren Punkten. So ist der EiV12-Elektrobus vor allem für den Heimatmarkt des Unternehmens konzipiert. Es handelt sich konkret um einen Niederflur-Stadtbus, der je nach Kundenwunsch Batterien mit einem Energiegehalt zwischen 189 und 423 kWh aufnehmen kann. In der Maximalkonfiguration kommt der EiV12 laut Datenblatt auf bis zu 314 Kilometer.

Je nach Sitzanordnung bietet der EiV12 Platz für bis zu 39 Fahrgäste. Außerdem soll im Betrieb vor allem die Sicherheit von Frauen gewährleistet werden, weshalb im Innenraum fünf CCTV-Kameras angebracht werden können. Weiter verfügt das Modell über eine große Panoramaverglasung, die die Kabine mit viel natürlichem Licht füllt, und über einen Knie- und Kippmechanismus, der den Ein- und Ausstieg insbesondere für ältere und behinderte Menschen erleichtert.

Switch Mobility EiV12 Dimensionen 12 m x 2,5 m x 3,5 m Radstand 6,2 m Sitzplätze bis zu 39 E-Motor Permanenterregter Synchronmotor Maximum Power 235 kW Batteriekapazität 189-423 kWh DC-Ladezeit < 2 Stunden

Parallel hat Switch Mobility den E1 für europäische Länder entwickelt, der vor allem mit seiner Leichtbauweise punkten soll. Der E-Bus beherbergt Radnabenmotoren und ein 400-kWh-NMC-Batteriepaket. Präziser wird das Unternehmen bei den Tech Specs noch nicht. Klar ist nur: Der E1 verfügt über 28 Sitzplätze und bietet einschließlich der Stehplätze Raum für bis zu 93 Fahrgäste. Debütieren will der Hersteller mit diesem Modell in Spanien.

„Wir bei Switch Mobility freuen uns, zwei neue Produkte für Indien und Europa vorzustellen, die beide auf unserer Global EV-Architektur basieren“, sagt CEO Mahesh Babu. „Unser elektrischer Niederflur-Stadtbus, der auf optimale Energieeffizienz und Zugänglichkeit ausgelegt ist, hat eine überwältigende Anzahl von 1.800 Bestellungen erhalten – ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in die Vision von Switch Mobility für einen nachhaltigen Stadtverkehr der Zukunft“, fügte er hinzu.

Allein die Metropolitan Transport Corporation (MTC) Chennai hatte bereits im Oktober einen Großauftrag über 500 Einheiten des EiV12 erteilt.



