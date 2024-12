Honda investiert in Produktion von Brennstoffzellen-Antrieben

Der japanische Autobauer gibt an, die nächste Generation seiner Brennstoffzellensysteme in Mooka in der japanischen Präfektur Tochigi herstellen zu wollen. Dazu sollen teils das Gelände und die Gebäude von Hondas „Powertrain Unit Factory“ genutzt werden, in denen seit Oktober nicht mehr produziert wird. Mit dem Start der BZ-Fertigung rechnet Honda im Geschäftsjahr 2027/2028. Die angestrebte Produktionskapazität gibt der Hersteller mit 30.000 Einheiten pro Jahr an. Zur Finanzierung des Projekts rechnet Honda nach eigenen Angaben mit staatlichen Zuschüssen. Denn Japan gilt der Wasserstoff-Mobilität gegenüber als sehr aufgeschlossen.

Tatsache ist, dass sich Honda aktuell neu sortiert. Es gibt sogar Hinweise, dass der japanische Automobilhersteller mit Nissan fusionieren könnte. Bereits seit dem Frühjahr loten beide Partner aus, wie sie bei softwaredefinierten Elektroautos kooperieren können. Laut einem Zwischenstand aus dem August sollten unter anderem Batterien und E-Achsen zu Hauptbereichen der vertieften Zusammenarbeit werden. Honda gilt als Hybrid-Pionier, aber Nachzügler bei Batterie-elektrischen Autos. Nissan war mit dem Leaf einst Elektro-Pionier, hat aber später etwas den Anschluss verloren – Erfahrung haben aber beide Autobauer. Dem Bündnis ist mittlerweile auch Mitsubishi Motors beigetreten, an dem Nissan eine größere Beteiligung hält.

In dieser Gemengelage teilt Honda nun explizit mit, sein Wasserstoffgeschäft zu einem seiner neuen Kerngeschäfte ausbauen zu wollen. Das Unternehmen sieht vier Anwendungsbereiche für seine neuen selbst entwickelten BZ-Systeme: Wasserstoff-Pkw, Wasserstoff-Nutzfahrzeuge, stationäre Kraftwerke und Baumaschinen. Bis 2030 strebt Honda nach eigenen Angaben einen Anteil von fünf Prozent am Markt für BZ-Lkw an, bis 2040 sollen es dann bereits 30 Prozent sein. Äquivalente Ziele für BZ-Pkw nennt der OEM interessanterweise nicht. Mit dem CR-V e:FCEV hat Honda zurzeit ein kompakte Plug-in-Hybrid-SUV mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb auf dem Markt.



