ChargePoint und GM planen Ladeparks in den USA

Viele der neuen Standorte will das Ladeinfrastruktur-Unternehmen mit seinem „Omni Port“ genannten System ausrüsten. Dabei handelt es sich im Kern um einen in die Ladesäule integrierten Adapter. Je nach Wahl kann an einem Ladepunkt ein E-Fahrzeug via CCS oder NACS aufgeladen werden. An einigen Standorten sollen darüber hinaus Schnelllader vom Typ Express Plus installiert werden, die Ladeleistungen von bis zu 500 kW bereitstellen können. Nähere Details nennen weder ChargePoint noch General Motors – weder was die Anzahl der Standorte angeht, noch wie viele Ladesäulen jeweils pro Ladepark geplant sind.

Stattdessen heben beide Unternehmen die Bedeutung dieser Zusammenarbeit in den Vordergrund. „Unsere Zusammenarbeit mit GM stellt eine bedeutende Investition in die Infrastruktur dar, um schnelles und einfaches Aufladen für alle zu ermöglichen. Gemeinsam werden ChargePoint und GM ein nahtloses Schnellladeerlebnis über zuverlässige Ladehardware bieten, die von unserer branchenführenden Softwareplattform verwaltet wird“, so Rick Wilmer, CEO von ChargePoint. „Heute haben GM-Fahrer Zugang zu Hunderttausenden von Ladestationen, und wir sind stolz darauf, dass diese Zusammenarbeit mit ChargePoint ein noch zuverlässigeres, zugänglicheres und bequemeres Ladeerlebnis bietet“, ergänzt Wade Sheffer, GM Energy Vice President.

Mit der neuen Kooperation baut ChargePoint seine Präsenz in den USA weiter aus. Erst vor wenigen Tagen wurden sechs Schnellladekorridore in Colorado fertiggestellt. Im September wurde ein Vertrag über die Installation weiterer Ladestationen entlang kalifornischer Autobahnen unterzeichnet.

Aber nicht nur mit ChargePoint pflegt der US-Automobilkonzern eine Partnerschaft beim Aufbau von Ladeinfrastruktur in Nordamerika. So kooperiert General Motors beispielsweise auch mit EVgo. Erst Anfang Dezember haben beide Unternehmen einen wichtigen Meilenstein ihrer Partnerschaft erreicht: Sie haben mittlerweile mehr als 2.000 öffentliche Schnellladepunkte in Betrieb.

gm.com, chargepoint.com