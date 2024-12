GM und EVgo haben 2.000 Schnellladestationen errichtet

Die gemeinsamen Schnellladestationen verteilen sich auf 390 Standorten in 45 Großstädten in 32 US-Bundesstaaten. Die Standorte befinden sich unter anderem bei Lebensmittelgeschäften und Einzelhandelszentren sowie in Stadtzentren und richten sich vor allem an Elektroautofahrer, die nicht zu Hause oder am Arbeitsplatz laden können.

Die Eröffnung der 2.000sten Ladestation ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg beider Partner, landesweit insgesamt 2.850 DC-Schnellladestationen zu errichten. Dazu gehören auch 400 öffentliche Schnellladestationen in überdachten Flagship-Ladeparks, die GM und EVgo seit vergangenem Jahr in großen Metropolen in Staaten wie Arizona, Kalifornien, Florida, Georgia, Michigan, New York und Texas plant.

Die nun eingeweihte 2.000ste Ladestation von EVgo und GM befindet sich in Murrieta in der Nähe von Los Angeles. Der dortige Standort bietet fünf 350-kW-Schnellladegeräten, die bis zu zehn Fahrzeuge gleichzeitig versorgen können. Die Ladestation liegt verkehrsgünstig an der Interstate 215.

„Die langjährige Zusammenarbeit von EVgo mit GM hat uns dabei geholfen, öffentliche Ladestationen in Gemeinden in mehr als 30 US-Bundesstaaten einzurichten. Während wir daran arbeiten, im nächsten Jahr unsere ersten Vorzeigestandorte einzurichten, freuen wir uns sehr, dass wir heute den Meilenstein von 2.000 Schnellladestationen erreichen, die im Rahmen dieses Programms errichtet wurden“, sagte EVgo-Präsident Dennis Kish. „Die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Automobilherstellern wie GM hat den Aufbau unseres landesweiten Netzes beschleunigt und schafft Vertrauen in die Reichweite für die heutigen E-Fahrer und die Fahrer, die wir in den kommenden Jahren im EVgo-Netz begrüßen werden.“

„Unsere Zusammenarbeit mit EVgo unterstreicht unser Engagement, den Fahrern von Elektrofahrzeugen durch den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur im ganzen Land die bestmögliche Erfahrung zu bieten“, sagte Wade Sheffer, Vice President, GM Energy. „Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren erstklassige Ladeerlebnisse anbieten zu können.“

Bereits im Jahr 2020 hatten beide Partner ihre Kooperation begonnen und dabei verkündet, sich auf Ballungsgebiete zu konzentrieren. Später kam noch eine Partnerschaft mit einem Autohof-Betreiber hinzu.

evgo.com