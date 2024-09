USA: GM und EVgo planen „Flagship“-Ladeparks

„Die neuen Stationen werden häufig den Vorfertigungsansatz von EVgo nutzen, um die Bauzeit zu verkürzen und die Modularität für künftige Erweiterungen zu nutzen“, teilen beide Unternehmen mit. Die meisten der geplanten Ladeparks sollen in einem ersten Schritt bis zu 20 Ladeplätze bieten. An ausgewählten Standorten könnten aber auch mehr Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Wie sich die 400 geplanten Schnellladepunkte auf die einzelnen Standorte im Detail verteilen, geht aus den gleichlautenden Mitteilungen jedoch nicht hervor. Auch nicht, wie viele Standorte überhaupt geplant sind. Es heißt nur, dass diese von Küste zu Küste verteilt errichtet werden sollen, unter anderem in Metropolregionen in Staaten wie Arizona, Kalifornien, Florida, Georgia, Michigan, New York und Texas. Und: Die gemeinsam betriebenen „Flagship“-Standorte sollen sich in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und anderen Dienstleistungen befinden.

Dafür teilen General Motors und EVgo mit, dass die mit Kameras überwachten Ladeparks beleuchtet und überdacht sein sollen. Auch Ladebuchten für Gespanne sind geplant. Bei dieser Ausstattung bleiben dürfte es zukünftig aber nicht, wie Dennis Kish, Präsident von EVgo, durchsickern lässt. „Um der bevorzugte Anbieter von Ladestationen zu sein, müssen wir bei der Kundenzufriedenheit führend sein und wir werden weiterhin Innovationen entwickeln, um ein Ladeerlebnis zu bieten, das für aktuelle und zukünftige Fahrer von Elektrofahrzeugen praktisch, komfortabel und zuverlässig ist“, so Kish. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Branchenführern wie EVgo entwickeln und erweitern wir weiterhin kundenorientierte Ladelösungen, die den sich entwickelnden Anforderungen von Elektroautofahrern im ganzen Land gerecht werden“, ergänzt Wade Sheffer, Vizepräsident von GM Energy.

Der erste Standort soll 2025 in Betrieb gehen. Näher eingegrenzt wird der Zeitpunkt nicht. Auch gibt es keine Information darüber, bis wann das Vorhaben abgeschlossen sein soll.

Neben der Vereinbarung über den Bau von den „Flagship“-Ladeparks wollen EVgo und GM ihre Zusammenarbeit beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in Metropolregionen fortsetzen. Die Unternehmen planen den Bau von insgesamt 2.850 HPC-Ladepunkten, „wobei die Mittel umgewidmet werden, um E-Fahrern an Flagship-Standorten ein erstklassiges Ladeerlebnis zu bieten“. Näher ins Detail gehen aber weder EVgo noch GM. Immerhin: Im August 2023 feierten beide Unternehmen die Eröffnung des 1000. Schnellladepunkts. Bis Ende 2024 sollen insgesamt 2.000 Ladepunkte in Betrieb sein.

gm.com, evgo.com