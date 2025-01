Hyundai wohl kurz vor Beginn von Feststoffzellen-Pilotfertigung

Das berichtet etwa der „Korean Car Blog“ unter Berufung auf Branchenquellen. Eine mit dem Projekt vertraute Person, die nicht näher beschrieben wird, soll erklärt haben, dass die Installation der Ausrüstung fast abgeschlossen sei. Nur noch die Einrichtung der Logistikautomatisierung soll demnach ausstehen. Eine Bestätigung seitens des Unternehmens gibt es aber nicht.

Das Uiwang Research Institute liegt in der Provinz Gyeonggi-do, welche die Hauptstadt Seoul umgibt. Im Dezember 2023 hatte der zur Hyundai Motor Group (HMG) gehörende Zulieferer Hyundai Mobis innerhalb des Entwicklungszentrums Uiwang sein eigenes „Uiwang Electrification Research Center“ eröffnet, um dort Elektrifizierungs-Technologien der nächsten Generation zu entwickeln. Ob die Pilotfertigung beim hauseigenen Zulieferer oder bei einer anderen Einheit der HMG angesiedelt ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Das Ziel der eigenen Pilotproduktion soll es sein, noch 2025 erste Fahrzeuge mit den selbst hergestellten Feststoffbatterien auszustatten und zu testen. Bis 2030 wird dann die Massenproduktion angestrebt. Allerdings sollen wohl die weiteren Investitionsentscheidungen auf Grundlage der Testergebnisse gefällt werden – hinter dem Zeitplan steht also noch ein Fragezeichen.

Offen ist auch, welche Komponenten und Materialien genau bei der Pilotfertigung in Uiwang zum Einsatz kommen sollen. Mögliche technische Daten der Zellen nennt der „Korean Car Blog“ nicht. Batteriezellen mit festem Elektrolyt zeichnen sich durch eine in der Regel höhere Energiedichte aus, was in einem Elektroauto höhere Reichweiten ermöglicht. Zudem ist meist die Ladeleistung höher als bei derzeitigen Zellen, außerdem ist eine Feststoffzelle sicherer – weil eben der brennbare, flüssige Elektrolyt nicht mehr benötigt wird.

Hyundai hat bei den Feststoffbatterien mehrere Ansätze parallel verfolgt, etwa über Partnerschaften mit speziellen Batterieentwicklern wie SES AI und Factorial Energy, aber auch über eine Forschungskooperation mit der Seoul National University (SNU), in deren Rahmen auch an Festkörperbatterien gearbeitet wird.

Hyundai war zuletzt immer wieder mit einer eigenen Batterieproduktion in Verbindung gebracht wurden, doch dabei ging es überwiegend um die Fertigung von LFP-Zellen oder NCM-Batterien mit herkömmlichen Flüssig-Elektrolyt. Laut Berichten aus dem September 2024 soll eine Pilotlinie für NMC-Zellen bis 2027 im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Anseong (wie Uiwang in der Provinz Gyeonggi-do gelegen) aufgebaut werden.

