Tesla bringt seine V4 Supercharger nach China

Seine Weltpremiere feierte der V4 Supercharger im März 2023 in Harderwijk in den Niederlanden, wo insgesamt gleich 16 dieser Schnellladestationen in Betrieb genommen wurden. Das große Unterscheidungsmerkmal der V4 Supercharger ist neben dem höheren Gehäuse ein längeres Ladekabel, was das Laden für Elektroautos anderer Marken vereinfachen soll.

Entsprechend hat Tesla angekündigt, in China nicht nur V4 Supercharger ausrollen zu wollen. Sondern das Unternehmen plant auch, diese für Elektroautos von Fremdmarken zu öffnen. Bereits seit 2023 stehen die Ladesäulen früherer Generationen von Tesla in China den Fahrern von Fremdmarken-Autos offen.

Mit einer V4-Ladestation können Elektroautos mit bis zu 500 kW aufgeladen werden – wenn sie mit einem Schaltschrank der Generation V4 kombiniert werden. „Dieser Schritt wird die Ladeeffizienz und -erfahrung verbessern“, so Tesla China. Der V4 Supercharger ist das neueste und leistungsstärkste Ladegerät von Tesla. Es unterstützt Architekturen von 400 bis 1.000 Volt und ist laut dem US-Automobilhersteller einfacher und schneller zu installieren.

Laut Tesla betreibt das Unternehmen derzeit weltweit 60.000 Supercharger, von denen sich 20 Prozent in China befinden, also rund 11.500 Ladepunkte. Tesla hat eine eigene 5.000 Quadratmeter große Supercharger-Fabrik in Shanghai, die 2021 fertiggestellt wurde. Dort wurden bislang bis zu 10.000 Einheiten des Vorgängermodells V3 Supercharger pro Jahr hergestellt.

