Coop Norwegen erweitert Ladepartnerschaft mit Mer

Im Rahmen der Partnerschaft wird Mer zudem einen Teil der bestehenden Ladepunkte bei Coop-Filialen mit schnelleren Ladegeräten aufrüsten. „Wir freuen uns über die Erneuerung und Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Coop Norge, einem unserer wichtigsten strategischen Partner. Mit dieser Vereinbarung können wir die Anzahl neuer Ladestationen erhöhen und weitere mit höheren Ladegeschwindigkeiten aufrüsten“, sagt Nicholai Sheridan Jørgensen, Geschäftsführer von Mer Norge.

Die Partnerstrategie von Mer geht über die Entwicklung von Ladestationen hinaus. Ein wichtiges Ziel ist es neben der bloßen Installation von Ladesäulen, einen guten Nutzen für die gemeinsamen Kunden zu schaffen. „Wir haben eine klare Strategie, um in Zusammenarbeit mit unseren Partnern gute Kundenerlebnisse und Vorteile zu gewährleisten und haben gute Erfahrungen mit der Coop-Kooperation“, sagt Malene Brøvig, Direktorin für öffentliches Laden bei Mer Norge.

Thomas Stemland, Leiter Mehrwertdienste und Geschäft bei Coop Norge, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Mer auszubauen. Der Zugang zu Lademöglichkeiten für Elektroautos ist für viele ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Einkaufsortes. Mit mehr Ladepunkten dort, wo Menschen einkaufen, erleichtern wir unseren Mitgliedern den Alltag und unterstützen den Übergang zu umweltfreundlicheren Transportmitteln.“

Mer fokussiert sich aktuell strategisch auf Partnerschaften mit Einzelhändlern und ist schon mit mehr als zehn Unternehmen entsprechende Kooperationen eingegangen. Zu den weiteren Partnern zählen Ikea, Tesco, Dennree und Mpreis.

Im Rahmen der Bekanntgabe der ausgebauten Kooperation mit Coop Norwegen hat Mer auch bekanntgegeben, dass das Unternehmen bereits über mehr als 10.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Europa verfügt. Insgesamt will das Unternehmen in den nächsten vier Jahren über 6.000 neue Ladepunkte bauen, davon sind bereits 1.800 für 2025 geplant. Ein Großteil des Ausbaus soll durch Kooperationen mit Einzelhändlern wie Coop erfolgen.

„Wir wissen, dass Elektrofahrer es schätzen, während des Ladevorgangs verschiedene Besorgungen erledigen zu können. Unsere Partnerschaftsstrategie stellt sicher, dass wir das Ladenetzwerk in unseren Schwerpunktmärkten in Europa an attraktiven Standorten ausbauen, an denen Menschen reisen und Ladebedarf haben“, sagt CCO Vidar Eide.

ntb.no